Ngày 18-9, Công an phường Khương Đình (Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ người dân phát hiện thi thể người đang trong quá trình phân hủy.



Lực lượng phong toả hiện trường vụ việc. Ảnh: C.N.

Theo đó, chiều ngày 18-9, tại khu vực dưới chân đường Vành đai 3 trên cao (đoạn đối diện số 300 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội), người dân phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Đại diện phường Khương Đình cho biết Công an phường đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội để tiến hành khám nghiệm, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Hiện, lực lượng chức năng đang xác minh nhân thân của nạn nhân.