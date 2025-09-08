Phát hiện thi thể đang phân hủy trong nghĩa trang

Chiều 8-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay đang làm rõ vụ việc phát hiện thi thể phân hủy tại nghĩa trang.

Khu nghĩa trang nơi phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy

Một lãnh đạo UBND xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết người dân địa phương đã phát hiện thi thể nêu trên, bên cạnh là xe máy bị cháy đen.

Theo lãnh đạo này, thi thể đang phân hủy là nam giới. Vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa có thông tin về nhân thân, lai lịch nạn nhân.

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân đến khu vực nghĩa trang tại xã Quảng Phú thì phát hiện mùi hôi thối.

Sau một lúc kiểm tra, người này thấy 1 thi thể đang phân hủy, cạnh đó là xe máy cháy trơ khung nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, công an đã phong tỏa hiện trường để triển khai các biện pháp nghiệp vụ.