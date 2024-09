Phát hiện thi thể dưới kênh chứa nước thải ở Bình Dương

Ngày 30-9, Công an TP Thuận An đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ nam thanh niên tử vong dưới kênh.

Hiện trường vụ việc

Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 29- 9, người dân phát hiện một thi thể nam giới dưới kênh chứa nước thải Khu Công nghiệp Đồng An (phường Bình Hòa, TP Thuận An).

Người dân sau đó đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng. Thời điểm đưa nạn nhân lên bờ, một số nhân chứng cho biết trên tay nạn nhân có một vết cắt.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là N.Đ.D (SN 2002, quê ở tỉnh Quảng Bình).