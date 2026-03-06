Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh.

Thi thể trẻ sơ sinh được phát hiện tại bãi đất trống

Theo Công an phường Tân An, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại khu đất trống (gần đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An) nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân An đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ để làm rõ.