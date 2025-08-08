Phát hiện thi thể trôi dạt ở kè biển Phan Thiết

Ngày 8-8, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng làm rõ vụ thi thể người đàn ông trôi dạt vào vùng biển Phan Thiết.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, người dân đến khu vực kè biển phía Nam cảng cá Phan Thiết thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng thì tá hỏa phát hiện thi thể 1 nam giới.

Hiện trường vụ phát hiện thi thể người nhặt ve chai. Ảnh: DT

Người này đã tri hô và nhiều người đã vớt thi thể đưa lên bờ, đồng thời trình báo lực lượng chức năng.

Qua nhận dạng, nạn nhân là ông N.V.D. (sinh năm 1974, ngụ phường Tiến Thành), nhà cách hiện trường khoảng 500m.

Rất đông người dân hiếu kì đến theo dõi vụ việc. Cơ quan công an tiến hành các thủ tục điều tra theo quy định. Theo gia đình, ông D. thường nhặt ve chai dọc theo kè biển trong khu vực.

