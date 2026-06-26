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Phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ ở công viên Văn Lang, TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang tìm người thân bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở công viên Văn Lang, phường An Đông.

Ngày 26-6, UBND phường An Đông phát thông báo tìm người thân một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở công viên Văn Lang.

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Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở công viên Văn Lang.

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 25-6, người dân phát hiện một bé trai này bị bỏ rơi ở công viên Văn Lang, đoạn góc ngã tư giao giữa đường Hồng Bàng và đường Hùng Vương.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã khẩn trương đưa bé đến Khoa Nhi - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương để chăm sóc và theo dõi sức khỏe.

UBND phường An Đông cho biết sức khỏe của bé ổn định và đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ và tạo điều kiện để trẻ sớm được đoàn tụ với gia đình, cơ quan chức năng thông báo tìm thân nhân của trẻ. Đề nghị cha, mẹ hoặc người thân của trẻ sớm liên hệ với bệnh viện hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cha, mẹ hoặc người thân của trẻ có thể liên hệ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (468 Nguyễn Trãi, phường An Đông, TPHCM) hoặc gọi số điện thoại 028.38.362.419 trong giờ hành chính để được hỗ trợ.

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