Ngày 25-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện vụ khai thác khoáng sản trái phép ước tính trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 19-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh thành công chuyên án liên quan đến 2 đối tượng P.M.Đ (SN 1966) và N.T.L (SN 1965; cùng ngụ xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) có hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Công an Quảng Trị phát hiện vụ khai thác khoáng sản trái phép với khối lượng lớn. Ảnh: Trần Khôi

Kết quả kiểm tra và tài liệu chứng cứ thu thập được bước đầu xác định ông P.M.Đ và bà N.T.L thông qua hoạt động khai thác cát được cấp phép của Công ty Minh Đức để thực hiện hành vi "Khai thác khoáng sản (cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường) ngoài phạm vi được cấp phép".

Khối lượng cát tại thời điểm kiểm tra đang tập kết trên 2 bãi là 4.585 m3 và 1.000 m3 cát mà ông P.M.Đ và bà N.T.L khai nhận đã xuất bán trước đó. Tổng khối lượng cát khai thác trái phép khoảng 5.585 m3, ước tính trị giá hơn 1,1 tỉ đồng.

Hành vi của ông P.M.Đ và bà N.T.L có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" theo quy định tại Điều 227 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2017).

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.