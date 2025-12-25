HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Phát hiện vụ khai thác khoáng sản trái phép rất lớn ở Quảng Trị

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Các đối tượng ở Quảng Trị đã thực hiện hành vi khai thác khoáng sản ngoài phạm vi được cấp phép với khối lượng lớn

Ngày 25-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện vụ khai thác khoáng sản trái phép ước tính trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 19-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh thành công chuyên án liên quan đến 2 đối tượng P.M.Đ (SN 1966) và N.T.L (SN 1965; cùng ngụ xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) có hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Bắt vụ khai thác khoáng sản trái phép lớn tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Công an Quảng Trị phát hiện vụ khai thác khoáng sản trái phép với khối lượng lớn. Ảnh: Trần Khôi

Bắt vụ khai thác khoáng sản trái phép lớn tại Quảng Trị - Ảnh 2.

Kết quả kiểm tra và tài liệu chứng cứ thu thập được bước đầu xác định ông P.M.Đ và bà N.T.L thông qua hoạt động khai thác cát được cấp phép của Công ty Minh Đức để thực hiện hành vi "Khai thác khoáng sản (cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường) ngoài phạm vi được cấp phép".

Khối lượng cát tại thời điểm kiểm tra đang tập kết trên 2 bãi là 4.585 m3 và 1.000 m3 cát mà ông P.M.Đ và bà N.T.L khai nhận đã xuất bán trước đó. Tổng khối lượng cát khai thác trái phép khoảng 5.585 m3, ước tính trị giá hơn 1,1 tỉ đồng.

Hành vi của ông P.M.Đ và bà N.T.L có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" theo quy định tại Điều 227 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2017).

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Quần thảo lòng sông Thạch Hãn: Tổng kiểm tra, siết chặt quản lý khai thác cát

Quần thảo lòng sông Thạch Hãn: Tổng kiểm tra, siết chặt quản lý khai thác cát

Công an Quảng Trị tổng rà soát lại tất cả các bến bãi, phương tiện có liên quan đến hoạt động khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Thạch Hãn

Phóng sự điều tra: Quần thảo lòng sông Thạch Hãn - Thế giới khác trong bóng tối

Tài nguyên thất thoát, làng mạc bị đe dọa, người dân mất dần sinh kế… là những gì "sa tặc" gây ra dọc sông Thạch Hãn.

VỤ QUẦN THẢO LÒNG SÔNG THẠCH HÃN: Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu xử lý dứt điểm

Sau loạt phóng sự điều tra của Báo Người Lao Động về vấn nạn "cát tặc" quần thảo lòng sông Thạch Hãn, Tỉnh ủy Quảng Trị đã yêu cầu xử lý dứt điểm

khai thác cát cảnh sát tỉnh Quảng trị khai thác khoáng sản trái phép khoáng sản Khai thác tài nguyên cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị Cát sỏi
    Thông báo