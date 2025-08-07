HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Phát hiện vùng đất ngoài hành tinh rất giống Trái Đất

Anh Thư

(NLĐO) - Những "hoa văn" bí ẩn khắc lên địa hình ở hành tinh láng giềng có thể tiết lộ thêm manh mối về sự sống.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Rochester (Mỹ) đã phát hiện những vùng đất ngoài hành tinh sở hữu cấu trúc giống như hoa văn tuyệt đẹp khi nhìn từ trên không, rất giống với các mẫu đất dạng sóng được thấy ở những vùng lạnh nhất của Trái Đất.

Nơi họ tìm thấy dạng địa hình thú vị này không quá xa lạ: Trên Sao Hỏa, hành tinh láng giềng mà NASA tin tưởng là có hoặc ít nhất từng có sự sống.

Phát hiện vùng đất ngoài hành tinh rất giống Trái Đất- Ảnh 1.

Địa hình được "điều khắc" bởi dòng chảy chậm ở một vùng lạnh giá ở Na Uy được đối chiếu với địa hình nơi hành tinh đỏ - Ảnh: ICARUS

Theo SciTech Daily, nhóm nghiên cứu đã phân tích hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao của 9 miệng núi lửa trên Sao Hỏa và so sánh chúng với các địa điểm tương tự trên Trái Đất.

Họ phát hiện ra một loạt địa hình dạng sóng mang hình dạng và mô hình hình học tương tự như các thùy núi lửa, thường thấy ở các vùng núi lạnh giá trên Trái Đất như Bắc Cực và dãy núi Rocky.

Trung bình, các phiên bản Sao Hỏa của dạng địa hình này cao hơn khoảng 2,6 lần do các đặc tính vật lý của đất và lực hấp dẫn yếu hơn của hành tinh này.

Tuy nhiên, cách mà chúng hình thành như nhau: Dung dịch hóa lỏng được tạo ra khi mặt đất đóng băng và tan băng một phần, làm đất tơi xốp đủ để nó từ từ trượt xuống dốc theo thời gian.

Đó là bằng chứng cho thấy Sao Hỏa có thể đã trải qua các chu kỳ đóng băng -vtan băng giống như Trái Đất, mặc dù các chu kỳ này có thể được thúc đẩy bởi sự thăng hoa, là khi băng chuyển trực tiếp thành hơi, thay vì sự tan băng dựa trên nước lỏng.

Các kết quả này đã làm sáng tỏ quá trình tiến hóa khí hậu của hành tinh này, vai trò tiềm tàng của nước và góp phần "dẫn đường" cho cuộc tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trong quá khứ.

Các phát hiện vừa được công bố trên tạp chí Icarus.

Trái Đất Hành tinh hành tinh đỏ Sao Hỏa sự sống
    Thông báo