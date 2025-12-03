HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phát hiện xe máy, cặp sách để bên sông của nữ sinh mất tích

Cao Nguyên

(NLĐO) – Chiếc xe máy, cặp sách của nữ sinh lớp 11 mất tích trước đó được tìm thấy trên bờ sông khiến mọi người càng thêm lo lắng.

Ngày 3-12, lực lượng chức năng xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) đang phối hợp tìm kiếm nữ sinh L.T.M.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk).

Phát hiện xe máy và cặp sách của nữ sinh mất tích bên sông Krông Ana - Ảnh 1.

Chiếc xe máy của nữ sinh lớp 11 được tìm thấy trên bờ sông Krông Ana

Theo thông tin ban đầu, chiều 1-12, sau khi tan học, không thấy em T. về nhà nên gia đình đã tổ chức tìm kiếm và thông báo với chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ.

Đến tối 2-12, người dân phát hiện xe máy, cặp sách của em T. để trên bờ sông Krông Ana (thuộc xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk).

Phát hiện xe máy và cặp sách của nữ sinh mất tích bên sông Krông Ana - Ảnh 2.

Cặp sách của nữ sinh để trên bờ sông khiến mọi người thêm lo lắng

Người thân của em T. cho biết em rất ngoan hiền, không bao giờ đi chơi xa để cha mẹ phải đi tìm. Gần đây em T. không mâu thuẫn với ai.

Một lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Khải cho biết nhà trường đã liên hệ với Công an xã Ea Kiết và Công an xã Cư M'gar để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Đồng thời, đã có báo cáo nhanh cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

"Em T. là học sinh ngoan, vui vẻ, đoàn kết, hòa đồng với bạn bè và thầy cô. Sáng 1-12, em T. vẫn tham gia học 5 tiết ở trường và không có biểu hiện gì bất thường. Đến chiều cùng ngày, em đi học thêm ở ngoài. Do đó, khi nhận được thông tin, thầy cô và các bạn rất bất ngờ và lo lắng" - lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Khải chia sẻ.

Tin liên quan

Nữ sinh mất tích sau giờ học được tìm thấy tại khe nước

Nữ sinh mất tích sau giờ học được tìm thấy tại khe nước

(NLĐO) - Nữ sinh 14 tuổi mất tích bí ẩn sau giờ học được tìm thấy tại khe nước.

Đã tìm được nữ sinh mất tích khi đi làm thêm

(NLĐO) - Chiều 18-8, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng tìm nữ sinh đã mất tích hơn 1 tuần.

Hé lộ nguyên nhân nữ sinh “mất tích bí ẩn” khi đi thi vào lớp 10

(NLĐO) – Sau khi được lực lượng chức năng vận động, nữ sinh “mất tích bí ẩn” khi đi thi vào lớp 10 đã đồng ý trở về nhà, tinh thần ổn định.

tỉnh Đắk Lắk nữ sinh mất tích cặp sách
