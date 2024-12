Phạt "hot" Tiktoker "Dưỡng Dướng Dường phong thủy" vì bán hàng giả

Tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT, Bộ Công Thương) cho biết đầu tháng 12-2024, Đội QLTT số 11, Cục QLTT tỉnh Quảng Nam đã tiến hành thẩm tra, xác minh và kiểm tra Hộ Kinh doanh Dưỡng Dướng Dường có địa chỉ số 163 Hùng Vương, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam do ông Mai Văn Dưỡng là người đại diện theo pháp luật và đang giao dịch mua bán sản phẩm là bột xông nhà, nụ trầm hương.



Kho hàng hóa vi phạm bị phát hiện

Kết quả, Đoàn kiểm tra thuộc Đội QLTT số 11 phát hiện hộ kinh doanh Dưỡng Dướng Dường do ông Mai Văn Dưỡng làm người đại diện đang bày bán 50 gói bột xông nhà và 10 hộp nụ trầm hương không có căn cứ xác định nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa bao gồm: Thông tin được thể hiện trên nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa, hồ sơ, tài liệu kèm theo hàng hóa.

Ông Mai Văn Dưỡng không cung cấp được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hóa và giao dịch dân sự giữa tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa với bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, bột xông nhà, số lượng 50 gói; giá niêm yết 125 ngàn đồng/gói; chưa qua sử dụng.

Nụ trầm hương, số lượng 10 hộp; giá niêm yết 450 ngàn đồng/hộp, chưa qua sử dụng.

Tổng trị giá hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết là 10.750.000 đồng.

Ông Mai Văn Dưỡng được biết đến là hot Tiktoker "Dưỡng Dướng Dường Phong Thuỷ"

Các sản phẩm này đều không có căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất, xuất xứ của hàng hóa, bao gồm thông tin được thể hiện trên nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa, tài liệu kèm theo hàng hóa.

Ngoài ra, tại địa điểm 254 Hùng Vương (đối diện số 163 Hùng Vương, thị trấn Trà My) thì không có dấu hiệu trưng bày, kinh doanh, sản xuất.

Từ kết quả thẩm tra, xác minh, tổ thẩm tra, xác minh đã đề xuất kiểm tra đột xuất đối với Hộ kinh doanh Dưỡng Dướng Dường, địa chỉ số 163 Hùng Vương, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Ông Mai Văn Dưỡng thừa nhận số hàng hóa nêu trên là hàng hóa mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời nên không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đội QLTT số 11 tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính làm cơ sở xử lý theo quy định.



Theo đó, Hộ kinh doanh Dưỡng Dướng Dường bị phạt 6 triệu đồng; đồng thời tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định.

Trên mạng xã hội, ông Mai Văn Dưỡng được biết đến là hot Tiktoker "Dưỡng Dướng Dường Phong Thuỷ" (Usuer: @ duongduongduong_xongnha), với 588 ngàn lượt theo dõi; trang Facebook "Dưỡng Dướng Dường Phong Thuỷ" với 195 ngàn lượt theo dõi thường xuyên chia sẻ các video, hình ảnh ông Mai Văn Dưỡng quảng cáo, giới thiệu các vật phẩm phong thuỷ, sản phẩm nụ trầm hương.