Phát huy giá trị nghề làm mũ, mặt nạ của người Khmer Trà Vinh

Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) chào mừng Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Vĩnh Long từ ngày 30-10 đến 5-11, Sở VH-TT-DL tỉnh đã công bố quyết định của Bộ VH-TT-DL về việc đưa "Nghề làm mão (mũ), mặt nạ của đồng bào Khmer Trà Vinh" vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sản phẩm mão, mặt nạ do người Khmer Trà Vinh chế tác mang đậm giá trị văn hóa dân gian

Nghề làm mão, mặt nạ của người Khmer Trà Vinh đã hình thành cách đây hơn 2 thế kỷ, nhằm phục vụ các loại hình sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật dân gian của đồng bào Khmer. Các sản phẩm mão, mặt nạ được chế tác mang đậm giá trị văn hóa dân gian, thể hiện yếu tố linh thiêng trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Hình dáng, màu sắc và họa tiết từng sản phẩm là dấu hiệu nhận diện riêng biệt từng nhân vật, điệu múa. Trải qua nhiều thăng trầm, nghề thủ công truyền thống này được lưu truyền từ đời này qua đời khác, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa màu sắc của vùng ĐBSCL.

Theo ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, các cơ quan chức năng ở địa phương cần triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm phát huy giá trị di sản trong đời sống; nghiên cứu xây dựng đề án bảo tồn, phát huy giá trị nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer Trà Vinh. Bên cạnh đó, nghiên cứu kết hợp hài hòa giữa nghề làm chiếu Cà Hom và nghề làm mão, mặt nạ để tạo nên các sản phẩm văn hóa - du lịch độc đáo của địa phương.



