Phát huy hơn nữa các tiềm năng hợp tác Việt - Nga

Ngày 2-12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga, Chủ tịch Nhóm Hợp tác với Việt Nam của Hội đồng Liên bang Andrey Vladimirovich Yatskin nhân chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 29-11 đến 5-12.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga ủng hộ và thúc đẩy hai nước mở rộng, tăng cường hợp tác trực tiếp, thiết lập các cặp quan hệ mới để đáp ứng nhu cầu phát triển, phát huy thế mạnh của từng địa phương mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định quan hệ chính trị tin cậy cao là cơ sở quan trọng để hai bên phát huy hơn nữa các tiềm năng hợp tác, vì lợi ích và phát triển của cả hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Andrey Vladimirovich Yatskin, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN

Ông A.V. Yatskin cảm ơn phía Việt Nam đã thu xếp để đoàn công tác được đến thăm các địa phương của Việt Nam để tìm hiểu các cơ hội thúc đẩy hợp tác trên kênh địa phương; nhấn mạnh sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam hỗ trợ các địa phương triển khai thực chất các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, cũng như ký mới các văn bản để làm cơ sở mở rộng quan hệ.