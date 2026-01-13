Phát huy năng lực trong môi trường công tác mới

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM quyết định điều động, chỉ định bà Nguyễn Thanh Xuân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM quyết định điều động, chỉ định ông Trần Văn Nam - Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP HCM - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Được chúc mừng và đề nghị hai Thành ủy viên tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm Ảnh: DUY PHÚ

Trong phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho hay 2 Thành ủy viên đều là cán bộ dày dạn kinh nghiệm, ở cương vị công tác nào cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM tin tưởng và quyết định điều động 2 cán bộ đổi vị trí công tác cho nhau.

"Đây là sự chuyển giao hợp lý. Môi trường công tác mới sẽ tạo ra năng lượng mới, sáng kiến mới, góp phần giúp 2 đơn vị phát triển mạnh hơn" - ông Nguyễn Văn Được nhìn nhận và khẳng định điều này còn thể hiện sự tín nhiệm cao của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM.

Lãnh đạo Thành ủy TP HCM đề nghị 2 Thành ủy viên tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm để đơn vị mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.