Phát huy sự đoàn kết thống nhất trong Đảng

Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW (ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII) đã nêu rõ: Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu phải chủ động, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, bảo đảm sự đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Vận động xã hội thuộc Ủy ban MTTQ TP HCM nhận quyết định bổ nhiệm sau khi thực hiện sắp xếp tinh gọn hệ thống MTTQ thành phốẢnh: VŨ HOÀNG

Vì sao trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy cần bảo đảm sự đoàn kết? Là vì khi sắp xếp cho tinh gọn thì sẽ có trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức buộc phải rời vị trí họ đang làm việc. Đó là do bộ máy chỉ cần số lượng nhân lực vừa đủ; do sự đầu tư công nghệ; do công chức, viên chức không đủ năng lực gánh vác nhiệm vụ trong bối cảnh mới... Dù với lý do nào thì việc rời vị trí công tác khi chưa đến tuổi nghỉ hưu có thể khiến một số người có những tâm tư nhất định.

Đấy là chưa kể nếu không công khai minh bạch, không được kiểm soát tốt thì có thể xảy ra tình trạng lợi dụng để phân chia quyền lực, lợi ích nhóm; loại bỏ người có năng lực để bố trí việc làm cho người thân hoặc cùng vây cánh… Như thế thì không thể đạt được mục tiêu của việc sắp xếp tổ chức bộ máy như Nghị quyết 18-NQ/TW đã yêu cầu.

Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh, là sinh mệnh của Đảng, là vấn đề sống còn của sự nghiệp cách mạng để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Có đoàn kết thì sẽ không có sự thỏa hiệp với những xu hướng bè phái, cánh hẩu, địa phương chủ nghĩa, lợi ích nhóm...

Không chỉ khẳng định đoàn kết là một truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh để những người cộng sản Việt Nam "khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi", Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ rõ: Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo, là linh hồn của khối đại đoàn kết toàn dân. Vì vậy, càng phải coi "sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh đạo" để ngăn ngừa chủ nghĩa cá nhân, sự chủ quan, tự mãn, bệnh "kiêu ngạo cộng sản" và nhất là "bằng mặt mà không bằng lòng", "trước mặt im lặng, sau lưng thì thầm" trong nội bộ…

Trong thực tiễn, khi có những thay đổi về mặt nhân sự ở cơ quan, đơn vị, tinh thần dân chủ và đoàn kết thống nhất trong Đảng rất cần được phát huy. Để làm được điều này thì vai trò của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu là rất quan trọng, có tính chất quyết định.