Thời sự

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Văn Duẩn

Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự chủ, tự lực, tự cường

Chiều 11-5, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu làm việc phiên thứ nhất. 1.136 đại biểu đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ mặt trận các cấp đã tham dự Đại hội.

Khi dân cần, Mặt trận có

Tại phiên họp, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách cử Đoàn Chủ tịch gồm 33 vị; thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội; nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X. Trước đó, sáng cùng ngày, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn (Hà Nội).

Trải qua 96 năm hình thành và phát triển, với nhiều tên gọi và hình thức khác nhau, MTTQ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh; khẳng định vai trò, sứ mệnh trong việc phát huy truyền thống, sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Đồng thời, khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong xây dựng và phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng.

Trong giai đoạn 2024-2026, MTTQ Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị trong củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn được triển khai ngày càng thiết thực, sáng tạo, có chiều sâu, được nhân dân hưởng ứng rộng rãi. Trong đó, nổi bật là việc tham gia phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025", vận động hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, thể hiện sinh động truyền thống nhân ái, nghĩa tình, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Hơn 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát đã được thay thế; trên 24.700 tỉ đồng cùng hơn 2,7 triệu ngày công đã được huy động để hỗ trợ người dân xây mới, sửa chữa nhà cửa. Hơn 5.300 tỉ đồng vận động được để góp phần khắc phục hậu quả cơn bão số 3 năm 2024 (Yagi), cùng hơn 4.200 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 năm 2025 (Bualoi) và người dân vùng lũ miền Trung... là những con số vô cùng ấn tượng cho thấy rõ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội trong việc lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, chung sức chăm lo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 1.

Đoàn chủ tịch Đại hội. Ảnh: LÂM HIỂN

Vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân

Trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phấn đấu vận động và huy động xã hội được trên 50.000 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng (hỗ trợ người nghèo, nhân dân vùng thiên tai, dịch bệnh, sự cố, các đối tượng khó khăn, yếu thế; xây dựng, sửa chữa các công trình dân sinh thiết yếu...); 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh triển khai ít nhất 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã ở mỗi địa phương có ít nhất 1 mô hình an sinh cộng đồng; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên triển khai "Cổng Mặt trận số" tiếp nhận kiến nghị 24/7. Phấn đấu 100% xã, phường thiết lập trang mạng xã hội để tương tác trực tiếp với người dân, tiếp nhận phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân...

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XI đề ra mục tiêu tổng quát, trong đó nhấn mạnh: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập, hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đất nước đang tiến vào kỷ nguyên phát triển mới, việc xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là nhân tố quyết định, trong đó "thế trận lòng dân" là nền tảng tạo dựng niềm tin, sự gắn bó, đồng thuận và ủng hộ của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Trong hành trình ấy, MTTQ Việt Nam có vai trò vô cùng quan trọng, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; là trung tâm để quy tụ, kết nối, tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và các cá nhân tiêu biểu trong xã hội phát huy trí tuệ, sức lực, tình cảm của mình để cùng nhau thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 

Hôm nay (12-5), Phiên trọng thể Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hơn 1.300 đại biểu, trong đó có 1.136 đại biểu chính thức. Đại hội sẽ thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.


