Phát huy vai trò công tác chính trị, tư tưởng

Quy định 19 nêu rõ: Công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng; phải giữ vững nguyên tắc và không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm vai trò đi trước, mở đường, dẫn dắt, chỉ đạo thực tiễn; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội và niềm tin của nhân dân nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.

Quy định 19 cũng yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống". Trong đó, "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại, chuyển đổi số trong công tác chính trị, tư tưởng…

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Người chỉ rõ: "Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất. Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất. Nếu trong Đảng và ngoài Đảng từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đều tư tưởng thống nhất và hành động thống nhất thì nhiệm vụ tuy nặng nề, công việc tuy khó khăn phức tạp, ta cũng nhất định thắng lợi".

Hội thảo “Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức ngày 5-5. Ảnh: VGP

Để công tác chính trị, tư tưởng phát huy vai trò hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, cần phải lấy mục tiêu kiên trì, bảo vệ và phát huy "4 kiên định" làm định hướng hành động; mọi hoạt động của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phải nhất quán tuyệt đối về chính trị, tư tưởng.

Trong đó, "4 kiên định" gồm: Kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Đồng thời, cần thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức lý luận chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những vấn đề phức tạp của tình hình trong nước và thế giới, có khả năng xử lý hiệu quả các biến động, tình huống thực tiễn phức tạp. Bên cạnh đó, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng trong mọi hoạt động của tổ chức Đảng và của cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng; đánh giá, định hướng dư luận xã hội; dự báo sát diễn biến tình hình quốc tế và trong nước để kịp thời định hướng chính trị, tư tưởng trong Đảng, trong xã hội, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, không để bị động, bất ngờ.