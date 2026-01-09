Phát huy vai trò giám sát, phản biện

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc cho biết TP HCM luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, Quốc hội… trong việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo động lực để phát triển thành phố. Ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tiếp tục phát huy vai trò phối hợp, giám sát, phản biện xã hội, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Một nội dung trọng tâm được thống nhất tại hội nghị là công bố Quyết định thành lập các hội đồng tư vấn nhiệm kỳ 2025-2030. Việc này nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện xã hội và kiến nghị chính sách của MTTQ Việt Nam TP HCM đối với các cấp có thẩm quyền; bảo đảm chính sách khi ban hành được thực thi hiệu quả, người dân được thụ hưởng thực chất.
