Phạt nặng xe đầu kéo “3 không” chạy trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Phạt nặng xe đầu kéo “3 không” chạy trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Xe đầu kéo bị phát hiện không đăng ký, không kiểm định, không phù hiệu và chở hàng quá chiều cao cho phép, bị phạt tới 104 triệu đồng

Ngày 6-4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6 (Cục CSGT) cho biết đã phát hiện một  xe đầu kéo lưu thông trên tuyến cao tốc vi phạm hàng loạt quy định nghiêm trọng.

Quá trình tuần tra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng vào ngày 5-4, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe đầu kéo vi phạm hàng loạt lỗi nghiêm trọng, gồm: phương tiện không có giấy đăng ký xe, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không có phù hiệu theo quy định, đồng thời chở hàng vượt quá chiều cao cho phép.

- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT niêm phong, tạm giữ xe đầu kéo vi phạm. Ảnh: Cục CSGT

Lái xe được xác định là N.T.A. (sinh năm 1993, trú tại Quảng Trị). Với các lỗi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt tổng cộng 16 triệu đồng, bị trừ 8 điểm giấy phép lái xe và phương tiện bị tạm giữ trong thời hạn 7 ngày.

CLIP: Chở quá khổ, thiếu hàng loạt giấy tờ, xe đầu kéo bị tạm giữ trên tuyến cao tốc. CLIP: Cục CSGT

Đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH MTV Ngân hàng S.G. – Chi nhánh Đ.N, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính về các hành vi: đưa phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông; đưa phương tiện không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; để người làm công điều khiển phương tiện không có phù hiệu; để phương tiện chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép. 

Tổng mức xử phạt đối với chủ phương tiện là 88 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức xử phạt đối với cả lái xe và chủ phương tiện lên tới 104 triệu đồng.

Lực lượng CSGT cho biết toàn tuyến cao tốc đã được giám sát bằng hệ thống camera, mọi hành vi vi phạm đều bị ghi nhận và xử lý. 

Tin liên quan

Khó ngờ trước hình ảnh cáp điện, vật tư chiếu sáng trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị lấy cắp

(NLĐO)-Hơn 2.500 m cáp điện trên tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu bị trộm cắt, lấy đi khi dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện

Không có giấy phép lái xe vẫn liều chạy xe đầu kéo trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

(NLĐO) - Lực lượng CSGT cao tốc tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với tài xế không có GPLX và xử phạt chủ xe giao phương tiện cho người không đủ điều kiện

Đỗ xe trên đường cao tốc không đặt cảnh báo, tài xế bị phạt 13 triệu đồng

(NLĐO) - Đỗ xe trên đường cao tốc nhưng không đặt thiết bị cảnh báo, gây nguy hiểm, một tài xế ở Đồng Nai bị phạt 13 triệu đồng

Cao tốc Lâm Đồng CSGT cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo