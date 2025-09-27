Phạt tài xế xe tải đi ngược chiều trên Quốc lộ 1A từ clip của dân cung cấp

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa lập biên bản và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe đối với tài xế N.H.H. (SN 1980, ngụ phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều.

Hình ảnh xe tải đi người chiều trên Quốc lộ 1A được người dân ghi lại

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận được clip do người dân cung cấp ghi lại hình ảnh một xe ôtô biển kiểm soát 36K-28xx đi ngược chiều trên Quốc lộ 1A (qua phường Đào Duy Từ).

Vào cuộc xác minh, công an xác định người điều khiển phương tiện đi ngược chiều là tài xế N.H.H. nên đã mời lên làm việc và lập biên bản đề nghị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Công an tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của người dân và khuyến khích tiếp tục phản ánh các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn, lành mạnh trên mọi tuyến đường.