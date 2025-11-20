Ngày 20-11, Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch (VH-TT-DL) phối hợp với UBND TPHCM tổ chức họp báo thông tin về LHP VN lần thứ XXIV tại TP HCM.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng ban chỉ đạo LHP VN; bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TP HCM, đồng Trưởng ban chỉ đạo LHP VN; ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban Tổ chức LHP VN; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM - đồng Trưởng Ban Tổ chức LHP VN chủ trì họp báo.

Ban Tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV tại họp báo

LHP VN do Bộ VH-TT-DL phối hợp cùng UBND TP HCM chỉ đạo; Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT TP HCM và các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. LHP VN được tổ chức từ ngày 21-11 đến ngày 25-11 tại TP HCM.

Đây là hoạt động để TP HCM giới thiệu sự chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học - công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh TP HCM đã được UNESCO công nhận "Thành phố sáng tạo điện ảnh" và đánh dấu 55 năm LHP Việt Nam ra đời (1970-2025).

Tại buổi họp báo, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng ban chỉ đạo LHP Việt Nam, cho biết: "LHP diễn ra không chỉ là sự kiện của giới điện ảnh mà còn là sự kiện văn hóa chung của cả nước, giúp tuyên truyền điện ảnh mạnh hơn, sâu rộng, nâng tầm hơn".

Dịp này tại lễ khai mạc LHP sẽ kết hợp trao bằng chứng nhận TP HCM gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN), trở thành thành phố điện ảnh UCCN đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Lễ bế mạc sẽ diễn ra tại Nhà hát Quân Đội (phường Tân Sơn Nhất, TP HCM).

Về việc chia sẻ với đồng bào đang khó khăn do bão lũ, Ban Tổ chức trước mỗi sự kiện sẽ đăng mã QR thông báo tài khoản của Mặt trận Tổ quốc TP HCM kêu gọi mọi người hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, chia sẻ. Ảnh: Ban Tổ chức

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, nhận định: "TP HCM vinh dự, tự hào, trách nhiệm lớn khi được chọn là địa phương đăng cai LHP VN lần thứ XXIV, đúng thời điểm TP HCM được công nhận Thành phố điện ảnh đầu tiên Đông Nam Á. Hoạt động hội thảo tại LHP kỳ này sẽ tập trung thảo luận trao đổi về thế mạnh, thuận lợi của TP HCM, tính liên kết vùng, kết nối địa phương. Chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, thực trạng địa phương để tìm giải pháp trong vai trò cơ quan tham mưu của chính quyền. Tất cả nhằm hướng tới mục tiêu đột phá cho TP HCM - Thành phố điện ảnh".

Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban Tổ chức LHP VN, cho biết: "Năm nay, ngoài các hạng mục truyền thống dành cho các tác phẩm và cá nhân, LHP còn có bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cho "Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất từ năm 2023 - 2025" và vinh danh cá nhân Việt Nam có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh Việt Nam, cá nhân nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh Việt Nam. Khoảng 10 giờ sáng 21-11, chúng tôi trao tặng 1.500 vé miễn phí tham dự lễ khai mạc LHP cho khán giả, công chúng tại trước Nhà hát TP".

LHP năm nay có 144 tác phẩm được lựa chọn tham gia cho cả chương trình dự thi và chương trình toàn cảnh (Panorama). Trong đó, Ban Tổ chức cho biết riêng chương trình phim dự thi có 16 phim điện ảnh, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học, 21 phim hoạt hình.

Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TP HCM

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng ban chỉ đạo LHP VN, phát biểu

Chủ tịch Ban giám khảo phim truyện là TS Ngô Phương Lan - Phó trưởng Tiểu ban Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam. Chủ tịch Ban giám khảo phim tài liệu - khoa học là NSND - đạo diễn, quay phim Nguyễn Thước. Chủ tịch Ban giám khảo phim hoạt hình là Phó GS-TS Nghệ thuật Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.

Trong khuôn khổ LHP Việt Nam lần thứ XXIV, các tọa đàm và hội thảo được tổ chức với chủ đề: Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới; Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương; Phát huy giá trị tư liệu hình ảnh động lưu trữ trong tình hình hiện nay.

Song song với LHP còn có triển lãm ảnh "TP HCM vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh" diễn ra từ ngày 21 đến 25-11… Triển lãm giới thiệu khoảng 250 hình ảnh được in trích từ các tư liệu, tác phẩm điện ảnh về bối cảnh quay phim, con người, cuộc sống, quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển của Sài Gòn - TP HCM. Nhiều hoạt động bên lề khác cũng được tổ chức trong dịp này.