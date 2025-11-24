HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Phát triển bền vững ngành hàng chủ lực

Bài và ảnh: TÂM MINH

Xác định cá tra và sen là những ngành hàng chủ lực, Đồng Tháp tập trung phát triển theo hướng bền vững, nâng cao chuỗi giá trị

Với những quyết sách hiệu quả, những năm gần đây, ngành hàng cá tra của tỉnh Đồng Tháp phát triển theo hướng toàn diện, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chuỗi giá trị.

Khẳng định vị thế trên thị trường

Nhiều mô hình nuôi cá tra trên địa bàn Đồng Tháp đã ứng dụng công nghệ hiện đại, giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

Phát triển bền vững ngành hàng chủ lực - Ảnh 1.

Đồng Tháp triển khai nhiều giải pháp nâng cao giá trị ngành hàng cá tra

Các mô hình này chọn con giống chất lượng cao, áp dụng công nghệ chế biến sâu và nhiều giải pháp sinh học để cải thiện hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, xác định hệ thống giao thông đường thủy là lợi thế, Đồng Tháp tận dụng hiệu quả để vận chuyển con giống, thức ăn và sản phẩm trong các vùng nuôi cá tra.

Là doanh nghiệp có thâm niên trong ngành hàng cá tra ở tỉnh Đồng Tháp, Công ty TNHH Hùng Cá sở hữu vùng nuôi hơn 700 ha tại xã Bình Thành. Công ty áp dụng các quy trình khép kín từ khâu nuôi đến chế biến và xuất khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, giám sát nghiêm ngặt quá trình sản xuất.

Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hùng Cá, cho biết: "Để tuân thủ đúng quy trình quốc tế về hệ thống nước, ao nuôi, kỹ thuật nuôi và nhà máy chế biến, doanh nghiệp tốn rất nhiều kinh phí. Bù lại, cá nuôi ít bệnh, sản lượng tăng 3%-5%, công ty nâng cao được chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản xuất".

Theo bà Võ Phương Thủy, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp, với sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, sở đã xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm và hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nuôi cá tra sử dụng. Thông qua các chương trình tập huấn, Sở Công Thương khuyến khích, hướng dẫn cơ sở nuôi cố gắng đạt những chứng nhận tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, ASC, BAP...; thực hiện quy trình truy xuất nguồn gốc vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm cá tra.

Ông Dương Nghĩa Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam, đánh giá thời gian qua, ngành hàng cá tra Đồng Tháp đã khẳng định vị thế trên thị trường khu vực ĐBSCL và cả nước, với kim ngạch xuất khẩu tăng từng năm.

"Để làm được điều đó, các cấp, ngành, địa phương tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng những chuỗi giá trị từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến và công nghiệp hỗ trợ nhằm tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu. Việc chú trọng kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm đã giúp các sản phẩm cá tra đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế" - ông Quốc nhận xét.

Nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Ngoài cá tra, Đồng Tháp còn hướng đến việc phát triển bền vững ngành hàng sen. Tỉnh đã rà soát, quy hoạch và phát triển vùng sản xuất sen quy mô lớn, tập trung tạo vùng nguyên liệu phục vụ một số ngành nghề liên quan như: chế biến, du lịch, dịch vụ... Đến nay, diện tích trồng sen của tỉnh đạt hơn 1.100 ha.

Thời gian qua, Đồng Tháp từng bước đầu tư, ứng dụng cơ giới hóa trong các khâu sản xuất sen. Các công đoạn từ làm đất đến bón phân, phun thuốc... đều được cơ giới hóa. Dựa vào định hướng quy hoạch, phát triển vùng sản xuất sen quy mô lớn và tập trung, tỉnh từng bước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai thực hiện các mô hình chuyên canh sen, sen - cá, sen - lúa kết hợp du lịch.

Phát triển bền vững ngành hàng chủ lực - Ảnh 2.

Sen là một trong các ngành hàng chủ lực của tỉnh Đồng Tháp

Để bảo đảm đầu ra cho các sản phẩm từ sen, Đồng Tháp chú trọng vào khâu truy xuất nguồn gốc. Tỉnh đã hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn sử dụng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đến nay, Đồng Tháp đã cấp tài khoản cho 66 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng hệ thống để nhập thông tin tạo mã QR truy xuất nguồn gốc 356 sản phẩm, gồm: sen lụa khô, trà tim sen, trà lá sen, tàu kủ ky sen hồng, hoa sen sấy khô...

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp còn phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan giới thiệu doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán nông nghiệp tham gia hoạt động kết nối cung cầu để tìm kiếm, phát triển thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Đến nay, hơn 50 sản phẩm từ sen Đồng Tháp đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp còn biên soạn và lấy ý kiến đóng góp về quy trình canh tác sen chuyển đổi sang hữu cơ. Quy trình này đang được thực hiện thí điểm tại xã Phương Thịnh với 20 ha và 7 hộ dân tham gia. Các hộ dân chuyển đổi sang canh tác sen hữu cơ, ứng dụng cơ giới hóa, áp dụng công nghệ và gắn với liên kết tiêu thụ. Kết quả bước đầu cho thấy quy trình này đạt hiệu quả khá tốt trong việc quản lý các dịch bệnh trên sen.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh thời gian tới, tỉnh tiếp tục yêu cầu các sở, ngành, địa phương phát triển ngành hàng sen theo hướng giảm chi phí, nâng cao chất lượng, tăng sản phẩm chế biến, mở rộng thị trường.

"Đồng Tháp sẽ đẩy mạnh việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số nhà đóng gói của các doanh nghiệp phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ sen, đồng thời tiếp tục hoàn thiện quy trình canh tác sen bền vững" - ông Tuấn cho biết. 

Xuất khẩu cá tra liên tục tăng trưởng

ĐBSCL có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc nuôi cá tra. Trong đó, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long có diện tích nuôi cá tra khoảng 5.000-6.000 ha, sản lượng bình quân hằng năm 1,6-1,8 triệu tấn.

Theo Hiệp hội Cá tra Việt Nam, ngành hàng cá tra Đồng Tháp nói riêng và ĐBSCL nói chung có nhiều đóng góp cho nền kinh tế cả nước. Số liệu về cá tra xuất khẩu liên tục tăng trưởng trong nhiều năm qua. Gần đây, mỗi năm cá tra xuất khẩu đem lại trên 1,8 tỉ USD cho ngành thủy sản.

Phát triển bền vững ngành hàng chủ lực - Ảnh 3.


