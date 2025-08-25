Phát triển hạ tầng giao thông để bứt phá

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết do nhiều nguyên nhân, nhất là hạn chế về nguồn lực, nên kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế.

"3 quyết tâm", "3 sẵn sàng"

"Hạ tầng giao thông còn thiếu và yếu là một trong những điểm nghẽn lớn của Cà Mau nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung" - ông Phạm Thành Ngại nhận xét.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, gần đây, một số dự án giao thông trọng điểm đã được tập trung triển khai, từng bước tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn về hạ tầng cho địa phương và khu vực. Trong đó, đoạn Cần Thơ - Cà Mau và các dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc khác trên cả nước đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, với quyết tâm nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam trong năm 2025.

Tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dự kiến hoàn thành trước ngày 31-12-2028

Mới đây, Bộ Quốc phòng cũng đã phối hợp cùng UBND tỉnh Cà Mau tổ chức khởi công đoạn cao tốc Cà Mau - Đất Mũi; tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỉ đồng. Các dự án này khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ và là bước đột phá quan trọng để Cà Mau vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Tại lễ khởi công, lãnh đạo Bộ Quốc phòng khẳng định việc đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với địa phương cũng như vùng ĐBSCL. Qua đó, không chỉ kết nối thông suốt tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến Đất Mũi mà còn nối đất liền với đảo Hòn Khoai để thực hiện định hướng chiến lược phát triển kinh tế Hòn Khoai trở thành "lục địa cực Nam" của đất nước.

Công trình đường giao thông ra đảo Hòn Khoai được thiết kế theo phương án cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Dự kiến, dự án đoạn cao tốc Cà Mau - Đất Mũi hoàn thành trước ngày 31-12-2028. Còn tuyến giao thông kết nối đất liền với đảo Hòn Khoai và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai dự kiến hoàn thành giữa năm 2029.

Với ý nghĩa chiến lược của các dự án nêu trên, Bộ Quốc phòng đã giao các binh đoàn, tổng công ty xây dựng của quân đội khẩn trương triển khai thực hiện với "3 quyết tâm" và "3 sẵn sàng". Theo đó, quyết tâm triển khai thực hiện hoàn thành các công trình, dự án đúng tiến độ để sớm phát huy hiệu quả đầu tư cũng như bảo đảm chất lượng công trình theo tiêu chuẩn, quy chuẩn…; quyết tâm ứng dụng các công nghệ tiên tiến, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thi công xây dựng.

"Sẵn sàng bảo đảm huy động tối đa về con người, máy móc, trang thiết bị công nghệ hiện đại để thi công, hoàn thành các công trình, dự án trong thời gian ngắn nhất và chất lượng cao nhất. Sẵn sàng bảo đảm mọi mặt về kinh phí, hậu cần, kỹ thuật; sẵn sàng nguồn vật liệu, vật tư và chủ động có giải pháp xử lý kỹ thuật phù hợp… để bảo đảm tiết kiệm chi phí, tránh phát sinh gây lãng phí" - Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh.

Không để dự án phải chờ mặt bằng

Tình trạng hạ tầng giao thông bất cập dễ nhận thấy nhất là tại những vùng nuôi tôm ở Cà Mau. Theo ghi nhận của phóng viên, đường giao thông ở những vùng này chưa được đầu tư hoặc đầu tư chưa tương xứng - chỉ là các con đường nhỏ, thương lái phải di chuyển bằng đường thủy đến hộ dân thu mua. Để vận chuyển tôm thẻ thương phẩm ra đường lớn - nơi xe tải chờ sẵn, thương lái phải dùng vỏ lãi chở nhiều lần.

Hạ tầng giao thông hạn chế không chỉ khiến việc giao thương, trao đổi hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn mà còn làm cho doanh nghiệp mất nhiều thời gian vận chuyển nông sản, chi phí sản xuất tăng lên. Tuy nhiên, muốn đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông thì cần số tiền rất lớn, trong khi nguồn lực của tỉnh lại có hạn.

"Hy vọng thời gian tới, trung ương sẽ dành nhiều nguồn lực hơn để Cà Mau nói riêng và miền Tây nói chung tháo gỡ các điểm nghẽn về giao thông, vươn mình phát triển" - ông Nguyễn Hoàng Giải - một người dân nuôi tôm lâu năm ở xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau - bộc bạch.

Với những dự án giao thông đã, đang và sẽ triển khai, để các công trình hoàn thành đúng tiến độ và phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung thực hiện nhiều đầu việc quan trọng. Trong đó, tiếp tục triển khai quyết liệt, sớm hoàn thành toàn bộ khâu giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật; giải ngân kế hoạch vốn bố trí cho việc giải phóng mặt bằng, bảo đảm đáp ứng tiến độ và đúng quy định.

Theo ông Phạm Thành Ngại, khi thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lực lượng làm nhiệm vụ phải bám sát hiện trường để kịp thời giải quyết ngay mọi vướng mắc phát sinh. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải công khai, minh bạch, công bằng; bảo đảm nơi ở mới của các hộ dân bị ảnh hưởng phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

"Các sở, ban, ngành, địa phương phải thường xuyên phối hợp, kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh để tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án; không để công trình phải chờ mặt bằng" - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.