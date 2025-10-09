Phát triển logistics hiện đại và bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 8-10 đã dự Ðại hội thế giới Liên đoàn các hiệp hội giao nhận vận tải quốc tế FIATA World Congress 2025 với chủ đề "Green and Resilient Logistics: Logistics xanh - thích ứng nhanh".

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực logistics để cùng phát triển ngành logistics quốc tế hiện đại, xanh, bền vững. Từ đó, Thủ tướng đề nghị cộng đồng FIATA và các doanh nghiệp quốc tế cùng với Việt Nam thực hiện "5 đẩy mạnh": Ðổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong logistics; hợp tác phát triển logistics xanh, bền vững; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực logistics; kết nối các tuyến vận tải, các trung tâm logistics giữa các quốc gia, giữa các khu vực và toàn thế giới; kết nối logistics các phương thức vận tải.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Thế giới Liên đoàn các Hiệp hội giao nhận vận tải quốc tế 2025. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển logistics tại Việt Nam; bảo đảm các quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư và doanh nghiệp; đồng thời bảo đảm ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường đầu tư minh bạch, an toàn...

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ cùng với các doanh nghiệp chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh và bền vững.