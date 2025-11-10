Phát triển nghề cá bền vững

Trong khuôn khổ đợt kiểm tra cao điểm về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đoàn công tác do Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng chống khai thác IUU - làm trưởng đoàn vừa làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đổi mới công tác tuyên truyền phòng chống khai thác IUU bằng các hình thức trực quan, sinh động. Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức các phiên tòa giả định; phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền tại cảng cá, bến tàu..., góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân. Đơn vị thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng và cơ quan chức năng địa phương về việc phòng chống IUU; điều tra, xử lý kịp thời những vụ việc vi phạm nghiêm trọng, bàn giao hồ sơ cho cơ quan chức năng.

Vùng Cảnh sát biển 4 đã duy trì phối hợp chặt chẽ với Vùng 5 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Hải đoàn Biên phòng 28 và các lực lượng chức năng địa phương; tham gia hội nghị song phương lần thứ tư về liên lạc đường dây nóng với Sở Chỉ huy Chiến thuật tiền phương Campuchia, góp phần tăng cường phối hợp quốc tế trong đấu tranh chống khai thác IUU.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Ảnh: THANH NGHỊ

Xác định việc tuyên truyền cùng với hỗ trợ, kiểm tra, giám sát là giải pháp quan trọng, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 đã đến tận các cảng cá, chợ cá, bến tàu để tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn ngư dân sử dụng thiết bị giám sát hành trình (VMS) và thông tin về phòng chống khai thác IUU. Qua đó, nhiều ngư dân đã nâng cao nhận thức về trách nhiệm, quyền lợi khi tuân thủ quy định lúc đánh bắt trên biển.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả, cách làm sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống khai thác IUU thời gian qua. Thời gian tới, Vùng Cảnh sát biển 4 được đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật cho ngư dân; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý, giám sát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm..., góp phần hướng tới gỡ "thẻ vàng" IUU và phát triển nghề cá bền vững.