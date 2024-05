Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã được Quốc hội phê chuẩn làm Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Sáng 22-7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội tiến hành quy trình phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo tờ trình của Chủ tịch nước. Theo đó, Chủ tịch nước Tô Lâm trình bày tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh đối với ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội đã làm quy trình bầu và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh đối với ông Trần Thanh Mẫn bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả có 463 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,07% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 463 đại biểu tán thành (bằng 95,07% tổng số đại biểu Quốc hội) thông qua Nghị quyết phê chuẩn ông Trần Thanh Mẫn làm Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Hiện cơ cấu của Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thủ tướng Chính phủ. 4 Ủy viên Hội đồng, gồm Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Theo Khoản 5, Điều 88 Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước có nhiệm vụ và quyền hạn thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương.

Điều 89 Hiến pháp năm 2013 quy định: Hội đồng quốc phòng và an ninh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn. Hội đồng quốc phòng và an ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.