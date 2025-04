"Phèo" của đạo diễn NSƯT Vũ Xuân Trang có gì lạ?

Một cảnh trong vở "Phèo" của đạo diễn NSƯT Vũ Xuân Trang

Cảm tác từ truyện ngắn "Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao, NSƯT Vũ Xuân Trang đã viết kịch bản và dàn dựng cho sân khấu Xóm kịch vở diễn mang tên "Phèo".

Nhân vật Chí Phèo đã trở nên quen thuộc với biết bao thế hệ người đọc và đã được dựng thành phim, kịch,.. khắc họa rõ nét tấn bi kịch của người nông dân nghèo bị tha hóa trong xã hội trước Cách mạng tháng Tám.

Với góc nhìn mới, câu chuyện "Phèo" kể lại quá trình vì sao nhân vật Chí Phèo bị đẩy vào tù, rồi sống nhờ ăn vạ và gây sự tại làng Vũ Đại. Chí Phèo có một cậu bạn nhỏ chịu đến cái lò gạch bỏ hoang để trò chuyện cùng mình, đó là bé Chuột. Chí Phèo trong kịch của NSƯT Vũ Xuân Trang đã có những phút giây khao khát được sống lương thiện, cho đến khi được gặp Thị Nở.

Diễn viên Quốc Huiy (vai Chí Phèo) và NSƯT Vũ Xuân Trang (vai Bá Kiến)

Vở không minh họa hay kể lại câu chuyện "Chí Phèo" theo như trong truyện ngắn của nhà văn Nam Cao mà có những khám phá mới mẻ để đưa các nhân vật Thị Nở và Chí Phèo trở nên gần gũi, mang hơi thở cuộc sống.

Chính sự nghèo khó, áp bức bóc lột của bọn cường hào, ác bá mà điển hình là Bá Kiến – do NSƯT Vũ Xuân Trang đóng, đã đẩy một đứa trẻ bơ vơ không cha không mẹ đến cảnh khốn cùng, bị đẩy đến chỗ tha hóa. Khát khao hoàn lương, được sống như một con người của Chí Phèo cứ bị cự tuyệt.

Sự tàn độc, bất nhân của Bá Kiến được khắc họa rõ nét qua tội ác của vợ, của con trai hắn. Và chính sự thờ ơ của những kẻ tá điền theo hầu gia đình hắn cũng đã nói lên những bất công thời đó, đẩy những con người cùng cực xuống hố sâu tăm tối.

Thị Nở và Chí Phèo - Một cảnh trong vở "Phèo" của đạo diễn NSƯT Vũ Xuân Trang

Qua vở diễn, NSƯT Vũ Xuân Trang muốn gửi gắm thông điệp: "Vấn đề đạo đức suy đồi là lưỡi dao giết chết người nông dân khi họ luôn muốn sống lương thiện. Và hiện thực xã hội Việt Nam giai đoạn thuộc địa nửa phong kiến dù người nông dân bị trù dập vẫn đương đầu với cường hào, ác bá để xây dựng cuộc sống tốt đẹp và khát vọng sống lương thiện".

Trong vở có bài hát "Khúc đồng dao làng Vũ Đại" do chính Vũ Xuân Trang sáng tác, do ba diễn viên: May Trịnh, Ngọc Lam, Hồ Minh Tú thể hiện.

Tham gia vở kịch có các diễn viên: Hoàng Thy, Quốc Huy, Minh Nhật, Quỳnh Nguyễn, Hồ Minh Tú, May Trịnh, Vỹ Dạ, Ngọc Lam, Dư Anh Thi, Hữu Trí, Hoàng Châu, Phương Nguyễn.

Vở diễn sẽ ra mắt khán giả tối 1-5 tại Sân khấu thực nghiệm Trường Múa TP HCM (155 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM).