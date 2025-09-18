HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Phi vụ “lướt sóng” đất vàng TP HCM, lãi 970 tỉ đồng: Những lời khai bất ngờ

Trần Thái

(NLĐO) - Đinh Trường Chinh thừa nhận sai sót trong quá trình thực hiện giao dịch với Vinafood II nhưng cho rằng cáo buộc hưởng lợi 970 tỉ đồng không đúng.

Ngày 18-9, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại 4 khu "đất vàng" của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II).

Theo cáo buộc của VKSND TP HCM, cựu Tổng Giám đốc Huỳnh Thế Năng và cựu Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thọ Trí đã cấu kết với Đinh Trường Chinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà) để chuyển nhượng trái quy định các khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn, TP HCM), gây thiệt hại gần 970 tỉ đồng.

Phi vụ “lướt sóng” đất vàng TP HCM, lãi 970 tỉ đồng: Những lời khai bất ngờ- Ảnh 1.

Bị cáo Đinh Trường Chinh (bìa trái) tại toà

Cơ quan tố tụng cho rằng Chinh đã dùng thủ đoạn tinh vi để thu lợi bất chính từ các khu đất này. Sau khi mua toàn bộ với giá 730 tỉ đồng, chỉ hơn một tháng sau, Chinh bán lại với giá cao gấp đôi.

Cụ thể, Công ty Việt Hân (đã sở hữu 4 khu đất) của Chinh chuyển nhượng 99% vốn góp cho bà Hoàng Thị Cẩm Hồng (em họ của Chinh, quốc tịch Canada) với giá 792 tỉ đồng, rồi chỉ vài ngày sau, bà Hồng bán lại cho Công ty CP Bất động sản Mùa Đông với giá 1.683 tỉ đồng. Các chứng từ thanh toán được lập khống, vì lúc đó bà Hồng đã xuất cảnh về Canada. Sau khi Công ty CP Bất động sản Mùa Đông thanh toán, toàn bộ số tiền quay trở lại tài khoản của Chinh và Công ty Việt Hân. Nhờ thủ đoạn này, Chinh hưởng lợi chênh lệch 970 tỉ đồng, hợp thức hóa việc sang tay tài sản nhà nước mà không qua đấu giá.

Hành vi này được cơ quan tố tụng xác định là thoái vốn trá hình, tinh vi và có tính toán trước.

Tuy nhiên, trả lời xét hỏi của HĐXX, Chinh khai rằng bị cáo "đề xuất mua chuyển nhượng chứ không phải phương án thoái vốn". Bị cáo trình bày rằng ban đầu chỉ nhận được lời mời hợp tác từ Vinafood II, không biết đây là doanh nghiệp nhà nước và Chinh chỉ có ý định mua 4 cơ sở trên, không quan tâm đến phương án góp vốn. Khi Vinafood II đề xuất phương án này, hai bên thành lập liên doanh Việt Hân Sài Gòn, Chinh góp 80% vốn bằng tiền mặt, Vinafood II góp 20% bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng được ký sau khi Chính phủ chấp thuận với giá 730 tỉ đồng. Chinh cũng cho biết đã tham khảo chứng thư thẩm định giá trước khi đồng ý phương án.

Chinh khai rằng các tiêu chí hợp tác do Vinafood II đưa ra, việc lựa chọn đối tác chiến lược có nhiều đơn vị khác đề xuất tham gia, còn về năng lực tài chính, Công ty Việt Hân đã thực hiện nhiều dự án trước đó. Tuy nhiên, do công ty không có nhiều bộ phận chuyên trách, bị cáo không tìm hiểu kỹ các khu đất này có thuộc sở hữu nhà nước hay không. Chinh còn khai không biết về việc chuyển nhượng giữa bà Hồng và Công ty Bất động sản Mùa Đông.

Bị cáo thừa nhận sai sót trong quá trình thực hiện giao dịch nhưng cho rằng cáo buộc hưởng lợi 970 tỉ đồng là không chính xác, đề nghị tòa xem xét lại. Đồng thời, bị cáo trình bày kiến thức hạn hẹp, thừa nhận không oan sai nhưng mong HĐXX cân nhắc khi đánh giá trách nhiệm hình sự về khoản lợi bất chính này.

Phiên xét xử dự kiến kéo dài đến ngày 19-9.

Một trong những tình tiết gây "sốc" trong vụ án là khi nhân thân của "đại gia" Đinh Trường Chinh được công khai. Theo hồ sơ, ngày 25-4-1997, TAND quận Tân Bình, TP HCM xử phạt Chinh 6 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản công dân" (Bản án số 108/HSST).

Ngày 6-6-1998, TAND TP HCM tiếp tục xử phạt Chinh 15 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân" (Bản án số 402/HSPT) và Chính chấp hành xong hình phạt vào ngày 10-2-1999.

Ngày 25-12-2023 và 1-7-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM khởi tố Đinh Trường Chinh về các tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Tham ô tài sản".

Trong vụ án hiện tại, bị cáo Chinh bị bắt tạm giam từ ngày 26-10-2023 tại Trại tạm giam Chí Hòa, TP HCM.


Tin liên quan

Vụ thâu tóm 4 khu đất vàng ở TP HCM: Vật chứng lạ trong nhà đại gia

Vụ thâu tóm 4 khu đất vàng ở TP HCM: Vật chứng lạ trong nhà đại gia

(NLĐO) – Ngoài loạt chứng cứ tài chính, cơ quan điều tra còn thu giữ tại nhà của bị cáo Đinh Trường Chinh một vật chứng “lạ”.

Người thâu tóm 4 khu đất vàng từ Vinafood II: Án tù dày đặc, tài sản… khủng khiếp!

(NLĐO) - Có nhân thân chằng chịt tiền án, Đinh Trường Chinh vẫn xuất hiện trong các thương vụ bất động sản nghìn tỉ, khiến dư luận choáng váng.

"Lướt sóng" 4 khu đất vàng, bỏ túi gần ngàn tỉ đồng

Theo cáo trạng, Vinafood II được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn, TP HCM.

