Phim "Cô dâu ma" công chiếu tại nhiều nước

Không dừng lại đó, theo thông tin từ nhà sản xuất Skyline Media và Silver Moonlight Entertainment, phim cũng sẽ được chiếu ở nhiều thị trường trong thời gian tới như: Mỹ, Canada, Đài Loan (Trung Quốc), các nước Nam Mỹ, Đông Nam Á… trước khi dừng chân tại Thái Lan.

Phim "Cô dâu ma" sử dụng song ngữ (tiếng Việt - tiếng Thái), bối cảnh quay tại TP HCM và Chiang Mai, cùng dàn diễn viên: Rima Thanh Vy, JJ Krissanapoom, Jun Vũ, Công Dương, Karnpicha Pongpanit, Narupornkamol Chaisang, Duangjai Hiransri và Surasak Chaiyaat. Mỗi nhân vật đều được xây dựng với chiều sâu tâm lý và bí mật riêng, khiến khán giả không thể đoán định ai là người tốt, ai là kẻ phản diện.

Phim “Cô dâu ma” - tác phẩm hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Đạo diễn Lee Thongkham và nhà sản xuất Hằng Trịnh đều thể hiện rõ tinh thần cởi mở, trân trọng văn hóa nước bạn trong quá trình hợp tác, từ khâu kịch bản đến thiết kế mỹ thuật và âm thanh. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Yến (Rima Thanh Vy đóng) - cô gái Việt chân chất bước vào cuộc hôn nhân gia đình thượng lưu ở Thái Lan cùng Bank (JJ Krissanapoom đóng). Những tưởng cuộc đời Yến viên mãn nhưng cô lại bị cuốn vào vòng xoáy nghi lễ, hủ tục kỳ quái của gia tộc giàu có nhà chồng. Những linh hồn u uất bám riết lấy cô, không đơn thuần là chọc ghẹo hay hù dọa mà dần mở ra những bí mật gia tộc kinh hoàng.