Phim hoạt hình Việt Nam chinh phục khán giả tại Triển lãm Thành tựu đất nước

50 bộ phim hoạt hình đặc sắc

Tại Triển lãm Thành tựu đất nước chào mừng 80 năm Quốc khánh, với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), các khán giả nhỏ tuổi được thưởng thức chương trình chiếu phim miễn phí với hơn 50 bộ phim hoạt hình do Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất trong 2 đợt chiếu phim do Cục Điện ảnh tổ chức từ 27-8 đến 5-9 và 6-9 đến 15-9.

Các suất chiếu phim của Hãng phim Hoạt hình Việt Nam luôn thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt với những tác phẩm lịch sử được dàn dựng công phu

Để chuẩn bị cho sự kiện này, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đã lựa chọn 50 bộ phim hoạt hình đặc sắc để phục vụ khán giả. Các phim hoạt hình của Hãng đa dạng về thể loại, đủ cả phim 2D, 3D và phim Cắt giấy vi tính, với các mảng đề tài phong phú như phim đồng thoại, phim về đời sống hiện đại, truyền thuyết cổ tích, phim lịch sử, lịch sử cách mạng… Những bộ phim này hướng đến đối tượng phục vụ là các tệp khán giả có độ tuổi trải rộng từ mầm non, tiểu học đến lớp thanh thiếu niên và người trưởng thành… Về thời lượng, các bộ phim có đủ cả phim ngắn 10 phút, phim lịch sử từ 20 đến 30 phút, đặc biệt là các series phim dài tập đủ để trình chiếu trọn vẹn cả suất chiếu.

Bất ngờ với chất lượng phim hoạt hình Việt Nam ngày càng được nâng cao về cả nội dung và hình thức thể hiện, các khán giả nhỏ tuổi hào hứng đón nhận các bộ phim đã giành nhiều giải thưởng Bông sen Vàng, Bạc tại các Liên hoan phim Quốc gia như: "Người anh hùng áo vải"; "Nữ tướng Mê Linh", "Người thày của muôn đời", "Vầng sáng ấm áp"; Giải Cánh diều của Hội Điện ảnh như "Tiếng cồng núi Nưa", "Cô bé tóc xù", "Tái sinh"… Giải thưởng trong cuộc thi làm phim hoạt hình Việt Nam – Hàn Quốc như "Bố của gà con"; "Ngọn lửa vĩnh cửu"… và nhiều giải thường giá trị khác.

"Phim hoạt hình Việt Nam ngày càng tiến bộ, hình ảnh chuyển động mượt mà, mềm mại, màu sắc tươi mới và nội dung câu chuyện cũng rất cuốn hút" - phụ huynh em Lưu Minh Đức, học sinh lớp 5C1 – Trường Tiểu học Hà Nội Thăng Long - nhận xét.

Còn Minh Đức rất thích thú khi được xem những bộ phim hoạt hình lịch sử. "Con rất thích những bộ phim lịch sử về các anh hùng dân tộc. Xem phim hoạt hình lịch sử con biết được nhiều câu chuyện và nhớ lâu hơn"- Đức nói.

Phim hoạt hình lịch sử tạo dấu ấn

Với thế mạnh là đơn vị sản xuất phim hoạt hình hàng đầu của Việt Nam, những năm qua Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đã gây được tiếng vang với nhiều bộ phim lịch sử với thời lượng 30 phút như: "Cậu bé cờ lau", "Người anh hùng áo vải", "Bạch Đằng nổi sóng", "Kỳ tích đầm Dạ Trạch", "Tiếng cồng núi Nưa", "Đinh Tiên hoàng đế", "Nữ tướng Mê Linh"… Các bộ phim này không chỉ đi sâu khai thác những nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc, mà còn tái hiện lại các chiến công oanh liệt, làm sống lại những trang sử hào hùng, gìn giữ ký ức lịch sử và truyền cảm hứng yêu nước cho thế hệ măng non. Bằng sự tìm tòi công phu trong cách kể chuyện, phát huy đặc trưng của ngôn ngữ hoạt hình, các bộ phim hoạt hình về để tài lịch sử trở nên mềm mại, dễ đi vào lòng khán giả, phù hợp với khán giả các cấp Tiểu học và Trung học cơ sở.

Sự thành công của các phim về đề tài lịch sử đã đặt nền móng quan trọng cho Hãng phim Hoạt hình tiếp tục sản xuất dòng phim hoạt hình lịch sử cách mạng để thực hiện nhiệm vụ chính trị và góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho khán giả nhỏ tuổi như các phim: "Chiếc xe thồ Điện Biên", "Cậu bé giữ lá cờ Đảng"; "Chuyện kể ngày Tết độc lập"; "Chuyến tàu Thống nhất"; "Em bé Hiền Lương"; "Kỷ vật của người lính"; "Chú bé loắt choắt"… Các bộ phim này không chỉ là món quà tinh thần dành cho thiếu nhi, mà còn là một cách gieo hạt giống lịch sử vào tâm hồn trẻ nhỏ, để các em hiểu rằng Tết độc lập chính là ngày hội lớn nhất của dân tộc, được đánh đổi bằng biết bao máu xương và khát vọng tự do của cha ông ta.

Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đã lựa chọn 50 bộ phim hoạt hình đặc sắc để phục vụ khán giả

Với sức hút của phim hoạt hình Việt Nam, khán giả luôn lấp đầy các phòng chiếu, suất chiếu tại Triển lãm. Nhìn hàng dài khán giả xếp hàng chờ đến lượt vào phòng chiếu, có thể nhận thấy tiềm năng, sự đón chờ của khán giả để được xem phim hoạt hình. "Chúng tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi những bộ phim do Hãng sản xuất được khán giả đón đợi và thích thú. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phim, trau dồi năng lực sản xuất, sẽ có những bước tiến xa hơn về nghệ thuật và kỹ thuật để làm ra những bộ phim hoạt hình hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của khán gỉả" - Đạo diễn Bùi Mạnh Quang, Phó Tổng Giám đốc Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, cho biết.

Hòa chung niềm vui của dân tộc, tham gia sự kiện chiếu phim kỷ niệm Quốc khánh 2-9, là dịp thuận lợi để Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đem tác phẩm phục vụ lượng khán giả lớn, là cơ hội để Hãng thực hiện nhiệm vụ chính trị và quảng bá một cách hữu hiệu cho phim hoạt hình Việt Nam tới đông đảo khán giả.