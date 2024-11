Phim Iran thắng lớn tại LHP Quốc tế Hà Nội 2024

Trong khuôn khổ LHP năm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội đã quyết định trao tặng Bằng khen cho các đạo diễn, biên kịch các bộ phim về Hà Nội, có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Các nghệ sĩ được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội

Các nghệ sĩ được nhận bằng khen gồm Nghệ sĩ Nhân dân Việt Hương (Lê Thị Bằng Hương), Đạo diễn phim "Ngàn năm sênh phách" do Hãng phim Sao Khuê sản xuất; Nghệ sĩ ưu tú Phi Tiến Sơn, Đạo diễn phim "Đào, phở và piano" do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất; Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đức Việt, Đạo diễn phim "Hồng Hà nữ sĩ" do Công ty TNHH MTV Truyền thông Nam Phương sản xuất; Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Biên kịch phim "Hồng Hà nữ sĩ" do Công ty TNHH MTV Truyền thông Nam Phương sản xuất