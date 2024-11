Tác phẩm này có các suất chiếu sớm từ ngày 19-11 và chính thức ra rạp từ 22-11. Ngay từ các suất chiếu sớm, "Linh miêu - Quỷ nhập tràng" đã nhanh chóng vượt qua doanh thu các phim nước ngoài, vươn lên dẫn đầu danh sách doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày liên tiếp cho đến nay. Với 4.442 suất chiếu, phim được dự đoán sẽ tiếp tục tăng doanh thu thời gian tới.

Phim “Linh miêu - Quỷ nhập tràng” liên tục dẫn đầu doanh thu phòng vé. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp

"Linh miêu - Quỷ nhập tràng" do Lưu Thành Luân đạo diễn, quy tụ nhiều diễn viên: Hồng Đào, Thùy Tiên, Thiên An, Samuel An, Văn Anh, Ngân Thảo... Phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết về linh miêu và hiện tượng quỷ nhập tràng được truyền miệng trong dân gian. Nội dung phim kể về những chuyện kỳ bí diễn ra trong gia tộc Dương Phúc - vốn làm nghề khảm sành sứ truyền thống ở Huế, bối cảnh những năm 1960.

Bên cạnh sức hút từ "Linh miêu - Quỷ nhập tràng", các tác phẩm thuộc dòng phim độc lập, nghệ thuật đều thất thu. Phim "Cu Li không bao giờ khóc" của đạo diễn Phạm Ngọc Lân chính thức ra rạp từ ngày 15-11, đến nay chỉ thu được gần 541 triệu đồng, hiện còn ít suất chiếu. Phim "Giải cứu anh thầy" của đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh cũng chính thức ra rạp từ ngày 15-11 nhưng chỉ mới thu được hơn 135 triệu đồng và sắp rời rạp với suất chiếu ít ỏi.