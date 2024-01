Phim "Oppenheimer" thắng đậm Quả cầu vàng 2024

Lễ trao Giải Quả cầu vàng 2024 diễn ra tại Mỹ vào sáng 8-1 (theo giờ Việt Nam). "Oppenheimer" ngoài hạng mục "Phim điện ảnh xuất sắc nhất thể loại chính kịch" còn mang về cho Christopher Nolan giải "Đạo diễn xuất sắc nhất"; Cillian Murphy giải "Nam diễn viên chính phim điện ảnh xuất sắc nhất thể loại chính kịch"; Robert Downey Jr. giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" và Ludwig Göransson giải "Nhạc phim điện ảnh xuất sắc nhất".



Sau nhiều lần được đề cử Quả cầu vàng, cuối cùng Christopher Nolan cũng nhận được sự tôn vinh xứng đáng cho hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất". Ông xúc động trong khoảnh khắc phát biểu nhận giải, tưởng niệm cố diễn viên Heath Ledger. Chiến thắng của "Oppenheimer" không bất ngờ bởi phim được đánh giá nặng ký trong hạng mục. Tác phẩm thuộc thể loại tiểu sử - tâm lý, được chuyển thể từ sách tiểu sử "American Prometheus" do Kai Bird và Martin J. Sherwin viết.

Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của nhà vật lý lý thuyết vĩ đại người Mỹ J. Robert Oppenheimer cùng bối cảnh lịch sử những năm cuối Thế chiến thứ hai. Ông là người đã hợp tác phát triển những vũ khí hạt nhân đầu tiên trong Dự án Manhattan, được mệnh danh là "cha đẻ" bom nguyên tử. Ông là nhân vật gây tranh cãi và cả sự mâu thuẫn, giằng xé trong chính bản thân khi đối mặt với câu hỏi là thiên tài khoa học, anh hùng hay kẻ hủy diệt thế giới, khi góp phần tạo ra vũ khí hủy diệt kinh hoàng.

Christopher Nolan và Emma Thomas với Quả cầu vàng 2024. (Ảnh: REUTERS)

"Oppenheimer" nhận được vô số lời khen từ các nhà phê bình cho rằng đây là tác phẩm đậm tính sử thi, đầy kỳ công. Với kinh phí 100 triệu USD, phim thu gần 955 triệu USD doanh thu toàn cầu và đứng thứ 3 trong số các phim doanh thu cao nhất năm 2023. Đây cũng là phim có lượng bán vé nhiều thứ 3 trong 12 tác phẩm của Christopher Nolan.

Ngoài "Oppenheimer", phim "Beef" (tựa Việt: Bất hòa) do hãng A24 sản xuất, phát sóng trên nền tảng Netflix, chiến thắng hạng mục "Loạt phim ngắn xuất sắc nhất, loạt phim tuyển tập xuất sắc nhất hay phim điện ảnh truyền hình xuất sắc nhất". Nữ diễn viên Ali Wong và nam diễn viên Steven Yeun của "Beef" cũng được vinh danh hạng mục Nam - Nữ diễn viên chính hay nhất trong "Loạt phim ngắn xuất sắc nhất, loạt phim tuyển tập xuất sắc nhất hay phim điện ảnh truyền hình xuất sắc nhất". Cả hai làm nên lịch sử khi là diễn viên gốc Á đầu tiên giành chiến thắng ở những hạng mục này tại Quả cầu vàng.

Phim "Beef" gồm 10 tập, xoay quanh cuộc sống của những người châu Á nhập cư tại Mỹ. Hai nhân vật chính trong phim gồm Amy Lau - người Mỹ gốc Trung Quốc và Danny Cho - người Mỹ gốc Hàn Quốc. Cả hai đụng độ trên đường và bắt đầu hiềm khích, trả đũa, gây gổ nhau. Trải qua nhiều biến cố, cả hai có cơ hội tâm sự rồi dần hiểu và hỗ trợ nhau. Cả Amy Lau và Danny Cho đều chịu những tổn thương, ẩn ức bắt nguồn từ gia đình và những kỳ vọng điển hình trong một gia đình châu Á.

Một số hạng mục khác được trao gồm: "Poor Things" thắng hạng mục "Phim điện ảnh xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch hay hài"; "The Boy and the Heron" thắng hạng mục "Phim xuất sắc nhất thể loại hoạt hình"; Lily Gladstone thắng hạng mục "Nữ diễn viên chính phim điện ảnh xuất sắc nhất thể loại chính kịch" nhờ vai diễn trong phim "Killers of the Flower Moon"; "Succession" thắng hạng mục "Phim truyền hình xuất sắc nhất thể loại chính kịch"; Sarah Snook của phim "Succession" thắng hạng mục "Nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc nhất thể loại chính kịch"…