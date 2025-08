Phim thương hiệu khuấy động rạp Việt hè 2025

Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, đến trưa 31-7, phim thu được hơn 125,3 tỉ đồng. Tác phẩm này hiện giữ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày, hứa hẹn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

"Thám tử lừng danh Conan" là thương hiệu phim hoạt hình danh tiếng của Nhật Bản, sau gần 3 thập kỷ từ khi phần đầu tiên ra mắt song vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ với khán giả. Trong phần phim mới nhất, tác phẩm đánh dấu màn trở lại của bộ ba ở Sở Cảnh sát Nagano, trong đó nhân vật trung tâm là Yamato Kansuke - người đã mất đi một mắt sau vụ lở tuyết nghiêm trọng. Mười tháng sau, Yamato Kansuke hội ngộ nhóm của thám tử râu kẽm Mori Kogoro và Conan khi họ đang điều tra một vụ ám sát bí ẩn.

Phim hoạt hình “Thám tử lừng danh Conan: Dư ảnh của độc nhãn” gặt hái doanh thu ấn tượng rạp Việt. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Ngoài "Thám tử lừng danh Conan", mùa hè 2025, khán giả Việt Nam còn được thưởng thức nhiều phim điện ảnh nổi tiếng. Trong đó, "Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên" (tựa tiếng Anh: "The Fantastic Four: The First Steps") do Matt Shakman đạo diễn ra rạp từ ngày 25-7; "Superman" do James Gunn đạo diễn công chiếu từ ngày 11-7. Hai tác phẩm này đều thuộc dòng siêu anh hùng, là những phim thương hiệu của điện ảnh thế giới, quy tụ dàn diễn viên danh tiếng.

Bên cạnh đó, một phim điện ảnh thương hiệu khác là "Thế giới khủng long: Tái sinh" (tựa tiếng Anh: "Jurassic World: Rebirth") cũng vừa ra mắt khán giả Việt Nam.