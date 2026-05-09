Phim thương hiệu ngoại và nội so kè phòng vé

Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, đến trưa 8-5, phim "Mortal Kombat 2: Cuộc chiến sinh tử" đang dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

Sau thời gian này, vị trí đã thay đổi khi các thương hiệu ngoại trở lại màn ảnh rộng. Hai phim ngoại chính thức ra rạp Việt trong cùng ngày 8-5 gồm: "Yêu nữ thích hàng hiệu 2" do David Frankel đạo diễn và "Mortal Kombat 2: Cuộc chiến sinh tử" do Simon McQuoid đạo diễn.

Phim "Yêu nữ thích hàng hiệu 2" tiếp tục giữ nguyên dàn diễn viên chủ chốt của phần đầu gồm: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Nội dung phim kể về màn tái ngộ của Miranda Priestly (Meryl Streep đóng) - "nữ quỷ" quyền lực của Runway và Andy Sachs (Anne Hathaway đóng) - cô trợ lý từng bước ra khỏi thế giới hào nhoáng để theo đuổi lý tưởng riêng và Emily Charlton (Emily Blunt) - nữ doanh nhân độc lập.

Nếu phần đầu tiên phim đưa khán giả bước vào hậu trường lộng lẫy nhưng khắc nghiệt của ngành thời trang thì phần mới hứa hẹn mở rộng câu chuyện trong bối cảnh truyền thông và thời trang đã thay đổi mạnh mẽ sau 2 thập kỷ.

Phim "Mortal Kombat 2: Cuộc chiến sinh tử" là phần tiếp theo của cuộc chiến giữa các nhà vô địch bước vào giai đoạn khốc liệt khi phe "Địa Giới" đã thua 9 lần và chỉ thêm một thất bại nữa trái đất sẽ rơi vào tay kẻ ác mãi mãi. Phim có lượng người hâm mộ lớn của tựa game kinh điển "Mortal Kombat".

Thống kê của trang Box Office Vietnam, đến trưa 8-5, phim "Yêu nữ thích hàng hiệu 2" giữ vị trí thứ ba, sau phim "Heo năm móng".

Trong khi đó, "Thẩm mỹ viện âm phủ" - phim Việt chính thức ra rạp từ ngày 8-5 của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, đang xếp vị trí thứ 5 dù số lượng suất chiếu trong ngày được xếp vượt cả 2 phim ngoại.