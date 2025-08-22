Phó Bí thư Thành ủy TP HCM: Giải quyết dứt điểm dự án Tứ giác Bến Thành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM: Giải quyết dứt điểm dự án Tứ giác Bến Thành

PHAN ANH

(NLĐO)- Theo Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, phường Bến Thành cần kiến nghị giải quyết dứt điểm các công trình dở dang, nhất là các công trình ở Tứ giác Bến Thành

Sáng 22-8, Đảng bộ phường Bến Thành, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông. 

Bến Thành - phường "trái tim" của thành phố

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bến Thành nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt với 31 thành viên. Bà Hoàng Thị Tố Nga giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Nguyễn Kim Đức giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; bà Mai Thị Hồng Hoa giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Bà Hoàng Thị Tố Nga sinh năm 1971, quê ở tỉnh Quảng Trị; trình độ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Triết học, Cao cấp lý luận chính trị. Bà có thời gian dài công tác ở quận 1 cũ, trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bà làm Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1 cũ.

- Ảnh 1.

Đại hội nhận hoa chúc mừng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM: Giải quyết dứt điểm dự án Tứ giác Bến Thành - Ảnh 1.

Ban Chấp hành ra mắt đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân phường Bến Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

"Phường Bến Thành - với vai trò phường trung tâm, "trái tim" của thành phố, nơi hội tụ các giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế đặc sắc, có trách nhiệm đặc biệt trong việc góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược của thành phố" - Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhìn nhận.

- Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị phường Bến Thành cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện. "Đây là nền tảng quyết định mọi thắng lợi" - ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, phường cần phát huy tối đa lợi thế trung tâm để phát triển kinh tế, kinh tế đêm, thương mại - dịch vụ cao cấp - du lịch văn hóa gắn với phát triển kinh tế số.

Theo Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, phường phải sớm định hình không gian phát triển mới, khai thác đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, tiềm năng thương mại - dịch vụ, du lịch; khơi dậy sức mạnh nội lực là cơ bản lâu dài, đồng thời thu hút mạnh mẽ nguồn lực bên ngoài để tạo đột phá.

"Mục tiêu là xây dựng Bến Thành thành thương hiệu lan tỏa trong và ngoài nước, ai cũng muốn đến" – ông Đặng Minh Thông gợi mở.

Đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết phường Bến Thành cần phát triển kinh tế gắn với đô thị hóa bền vững, chú trọng chỉnh trang hạ tầng, phấn đấu không còn những khu nhà chung cư xuống cấp; kiến nghị để giải quyết dứt điểm các công trình xây dựng dở dang, đặc biệt là công trình tại Tứ giác Bến Thành, để sớm đưa vào khai thác, phát triển thương mại - dịch vụ, tránh lãng phí...

- Ảnh 3.

Đại biểu tham dự đại hội

Với đặc thù trung tâm của trung tâm, nơi tập trung nhiều cơ quan đầu não, công trình trọng điểm, khu vực có đông khách quốc tế, Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang phường phải xác định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, xuyên suốt.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ phường Bến Thành phải thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, là điểm tựa vững chắc của cả hệ thống chính trị địa phương trong hành trình đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân trên tinh thần 5 "Rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả"...

Phải biết cách phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong mọi việc, lắng nghe ý kiến nhân dân; luôn nghĩ tới dân, đặt lợi ích của dân lên trên, lên trước trong mọi công việc.

Phường Bến Thành được thành lập vào ngày 1-7-2025, trên cơ sở sáp nhập phường Bến Thành, phường Phạm Ngũ Lão, một phần phường Cầu Ông Lãnh, một phần phường Nguyễn Thái Bình thuộc quận 1 trước đây. Phường có diện tích 1,8 km2, gồm 27 khu phố, dân số 72.000 người. Đảng bộ phường trực thuộc Thành ủy TP HCM, là đảng bộ cấp trên trực tiếp của 71 tổ chức cơ sở đảng, với 2.223 đảng viên.


Tin liên quan

TP HCM sắp có quảng trường mới trước chợ Bến Thành

TP HCM sắp có quảng trường mới trước chợ Bến Thành

(NLĐO) - Với 145 tỉ đồng, khu vực trước chợ Bến Thành sẽ được cải tạo thành quảng trường, điểm nhấn là 4 phân vùng, kết hợp nhiều mảng xanh.

Chờ diện mạo mới khu vực chợ Bến Thành

Khu vực chợ Bến Thành tại quận 1 là địa điểm sầm uất và nổi tiếng của TP HCM. Nơi đây đang đứng trước cơ hội mang lại nhiều giá trị về kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND TP HCM: Chỉnh trang khu vực trước chợ Bến Thành như Quảng Trường Thời Đại

(NLĐO)- Khu vực trước Chợ Bến Thành phải là địa điểm tập trung đông người, tái hiện hình ảnh đặc trưng bản sắc người Sài Gòn qua hoạt động kinh doanh đường phố.

Bến Thành phường bến thành tứ giác Bến Thành đại hội phường Bến Thành hướng tới Đại hội Đảng TP HCM Phó Bí thư Thành ủy TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo