Ngày 5-11, tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã khởi tố 17 bị can trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho (Công ty NhoNho), Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy (Công ty Trái cây Thủy) và các đơn vị liên quan.



Các bị can (từ trái qua phải): Trần Đăng Ninh; Nguyễn Mạnh Duy; Hoàng Bá Nghị. Ảnh: Bộ Công an

Trong đó, Trần Đăng Ninh, Giám đốc Retaq; Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty NhoNho; Đinh Hoàng Thiện, Giám đốc Công ty NhoNho; Lê Sỹ Nghị, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty Nhonho; Nguyễn Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty Nho Nho; Vũ Đức Hải, Giám đốc Công ty cổ phần Scitech, cùng một người khác cùng bị khởi tố tội Nhận hối lộ.

Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam Phạm Thành Trí bị khởi tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Các bị can còn lại bị khởi tố về các tội Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Bộ Công an, trong quá trình điều tra, Cục C03 phát hiện trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc có hoạt động mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Bị can Phạm Thành Trí. Ảnh: Bộ Công an

Các vi phạm này còn ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của các doanh nghiệp chân chính, dẫn đến tình trạng sầu riêng xuất khẩu không đúng nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo tiêu chuẩn, ảnh hướng đến uy tín, giảm sức cạnh tranh của nông sản nói chung, sầu riêng Việt Nam nói riêng trên thị trường Trung Quốc và thế giới.

Cục C03 đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.