Sáng 11-8, tại Phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7-2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành nội dung Phiên họp. Vấn đề cấm xe máy xăng tại Vành đai 1 Hà Nội đã được nêu ra để thảo luận.

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu ý kiến. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình, cử tri, nhân dân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm. Cử tri, nhân dân kỳ vọng lớn vào các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ chỉ đạo người đứng đầu bộ, ngành và các địa phương thực hiện để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3 - 8,5% tạo nền tảng cho tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên.

Cùng với đó, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền hai cấp; chủ trương, chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh phổ thông, tăng cường đầu tư cho hạ tầng, y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội…

Bên cạnh đó, cử tri, nhân dân tiếp tục lo lắng về tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Về những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc gây ra tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Quảng Ninh. Về tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ 4.0, AI để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân; về tình trạng vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học, bếp ăn công nghiệp, cơ sở chế biến nhỏ lẻ.

Cùng với đó là về nội dung các môn học liên quan đến lịch sử, địa lý sau khi sắp xếp đơn vị hành chính… cần được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới...

Từ đó, Thường trực Ủy ban kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành liên quan có giải pháp ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân…

Cấm xe máy xăng: Cần có thông tin, lộ trình và giải pháp phù hợp, hài hòa lợi ích

Nêu ý kiến thảo luận, liên quan lộ trình chuẩn bị việc cấm xe máy xăng ở vành đai 1, TP Hà Nội, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ tăng cường công tác truyền thông, bởi hiện nay truyền thông về nội dung này chưa rõ nét, trong khi truyền thông trên mạng lại rất nhiều, khiến nhân dân lo lắng.

Theo ông Vũ Hồng Thanh, mặc dù đồng tình với chính sách này để hướng tới giảm phát thải, nhưng cần có các lộ trình từng bước để tiến tới cấm. Cần có biện pháp hỗ trợ từ sản xuất đến đăng ký, đăng kiểm, thay thế.

Cấm xe máy xăng cần có thông tin, lộ trình và giải pháp phù hợp

Phó chủ tịch Quốc hội cho biết theo thông tin đến giữa năm 2026, xe máy xăng sẽ không được hoạt động trong khu vực Vành đai 1. Cần có thông tin và giải pháp phù hợp để hài hòa lợi ích giữa nhà nước về bảo vệ môi trường, doanh nghiệp sản xuất xe xăng và người dân. "Nhất là người mới mua xe máy xăng nhưng chỉ còn khoảng một năm nữa sẽ không được hoạt động trong vùng vành đai 1. Những vấn đề này cần có sự quan tâm" - ông Vũ Hồng Thanh nêu.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng cần có lộ trình và giải pháp thực hiện chuyển đổi xanh trong giao thông, nhất là việc cấm xe máy xăng ở Vành đai 1 của TP Hà Nội, trong đó giải pháp cần tổng hòa.

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, có ý kiến cho rằng Vành đai 1 hoặc Vành đai 3 - Thủ đô Hà Nội vẫn là địa phương nằm trong tổng thể của toàn quốc. Do đó, việc triển khai cần có lộ trình, giải pháp và công tác bảo đảm.