Thời sự Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội nói về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể

Văn Duẩn

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cho biết cử tri có nhiều ý kiến về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể

Sáng 11-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 3 và tháng 4.

Phó Chủ tịch Quốc hội nói việc liên quan sửa đổi chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết cử tri và nhân dân đánh giá cao việc Quốc hội sẽ giám sát tối cao chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính". Đây là nội dung quan trọng nhằm đánh giá hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công và xử lý các tồn tại sau khi tinh gọn bộ máy.

Cũng theo bà Nga, cử tri còn băn khoăn về khối lượng công việc cấp xã gia tăng sau sắp xếp bộ máy nhưng chế độ, chính sách chưa tương xứng. Bên cạnh đó, người dân cũng gặp nhiều vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Cử tri kiến nghị xem xét lại mức phụ cấp 30% với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể

Điều hành phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cho biết đi tiếp xúc cử tri có rất nhiều ý kiến sau khi có quyết định sửa đổi, bổ sung chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Phó Chủ tịch Quốc hội nói việc liên quan sửa đổi chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức - Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga phát biểu

Việc cắt 30% phụ cấp đối với đội ngũ này sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là điều cử tri kiến nghị xem xét. Cùng với đó, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng bản, chi hội trưởng các đoàn thể cũng bị giảm phụ cấp.

Điểm đáng lưu ý khác, đại biểu phản ánh, các phòng chuyên môn của xã, phường hiện nay, như phòng kinh tế phải làm việc với 7 đầu mối của các sở, ngành cấp tỉnh; phòng văn hóa - xã hội liên quan đến 6 đầu mối cấp tỉnh nên khối lượng, nhiệm vụ và thủ tục dồn vào rất nhiều.

Trong khi đó, cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về năng lực, kinh nghiệm cũng như khả năng thích ứng với chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa vẫn còn hạn chế. Mức phụ cấp của đội ngũ này cũng rất thấp nên quan tâm hơn vấn đề này.

Phó Chủ tịch Quốc hội nói việc liên quan sửa đổi chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp

Về chủ trương sắp tới sẽ sáp nhập thôn, tổ dân phố, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chia sẻ nhiều cán bộ lo lắng không biết có được tăng phụ cấp không, chế độ, chính sách có đáp ứng được không khi khối lượng công việc quá lớn. "Nếu chế độ, chính sách không có gì, một số anh em có thể bỏ việc"- ông Nguyễn Khắc Định nêu. Ngoài khoản chi của Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng hoan nghênh các địa phương dành nguồn lực bồi dưỡng thêm cho cán bộ cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh cũng phản ánh, cử tri rất quan tâm chế độ, chính sách của cán bộ cấp cơ sở, cũng như điều kiện làm việc tại đây. Ông cho biết, cử tri Gia Lai phản ánh có những nơi 2 trụ sở giữa Đảng và chính quyền cách nhau 15 km, cơ sở vật chất còn khó khăn.

Về khối lượng công việc, mỗi phòng ở cấp xã làm việc của 7 sở, ngành khác nhau. Trong khi đó, chất lượng cán bộ cấp xã sau sắp xếp cũng chưa được đào tạo lại. Từ đó, ông đề nghị phải sớm đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để đáp ứng yêu cầu.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh nêu tình trạng thiếu hụt lao động đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng các công trình, dự án triển khai ở những vùng điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân, theo ông, một mặt do tác động của thị trường thế giới, giá cả tăng, các doanh nghiệp không có đủ khả năng để trả thêm lương cho công nhân; mặt khác, một số doanh nghiệp lớn cũng đã thu hút hết lao động. Ông đề nghị các cơ quan cần nghiên cứu, có giải pháp để tạo công ăn việc làm cho công nhân, sớm thúc đẩy các dự án.

Chi tiết bảng lương công chức nếu tăng lương cơ sở 8% từ 1-7-2026

Chi tiết bảng lương công chức nếu tăng lương cơ sở 8% từ 1-7-2026

(NLĐO)- Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng từ tháng 7-2026, với mức tăng 8%.

Đừng để "chiếc áo" lương công chức quá chật

Công cuộc sắp xếp lại bộ máy hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang đặt ra một nghịch lý gay gắt:

Tiền lương công chức đã đến lúc thay đổi

Bộ Nội vụ cần sớm tham mưu Chính phủ ban hành cơ chế tiền lương, chính sách đãi ngộ đặc thù, đủ sức khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã

