Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Thanh Hà làm việc với lãnh đạo các sở, ngành

Sáng 13-11, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, làm việc với lãnh đạo các sở ngành triển khai nhiều chương trình, kế hoạch quan trọng, góp phần hình thành nền tảng cho chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, hạ tầng công nghệ thông tin của Khánh Hòa đã được đầu tư tương đối đồng bộ, phục vụ hiệu quả cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi hợp nhất.

Trung tâm dữ liệu tỉnh, Trung tâm giám sát – điều hành thông minh (IOC) và Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng (SOC) đã được đưa vào vận hành, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, điều hành thống nhất và thông suốt từ cấp tỉnh đến địa phương.

Khánh Hòa đạt 100% văn bản hành chính được phát hành dưới dạng điện tử với hơn 1 triệu lượt trao đổi giữa các cấp.

Tỉ lệ sử dụng chữ ký số công vụ đạt 98%; nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Khánh Hòa áp dụng nhiều dịch vụ công trực tuyến, mô hình chính quyền số

Trong quý III-2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp đón hơn 16.100 lượt công dân đến liên hệ thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận gần 23.700 hồ sơ, trong đó có 20.750 hồ sơ trực tuyến, đạt 87,6%. Tỉ lệ giải quyết hồ sơ và trả kết quả đúng, trước hạn đạt 99,9%. Ở các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, 59/64 xã đã bảo đảm hạ tầng mạng thông suốt cùng các trang thiết bị phục vụ số hóa...

Tuy nhiên, thực tế triển khai cũng cho thấy không ít khó khăn. Hạ tầng công nghệ tuy được đầu tư nhưng vẫn phân tán, thiếu mặt bằng thống nhất để xây dựng Trung tâm dữ liệu tập trung theo chuẩn quốc tế.

Tỷ lệ cán bộ, công chức chuyên trách về chuyển đổi số mới đạt 1,58% – thấp hơn nhiều so với mức chuẩn 10% do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định. Một số cơ sở dữ liệu ngành chưa được kết nối liên thông, việc chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị còn thủ công.

Trong khu vực công, kỹ năng số của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi ở khu vực doanh nghiệp, nhiều cơ sở sản xuất – kinh doanh nhỏ vẫn e dè khi áp dụng công nghệ số do chi phí đầu tư cao.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Để tháo gỡ, Sở Khoa học và Công nghệ đang tham mưu UBND tỉnh triển khai Dự án "Xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin và hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 – 2030", với trọng tâm là xây dựng Trung tâm dữ liệu theo công nghệ điện toán đám mây, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các ngành, lĩnh vực.

Cùng với đó, Sở cũng đề nghị tỉnh Khánh Hòa cho phép tuyển dụng khoảng 50 nhân sự để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên trách chuyển đổi số, nhân rộng Tổ công nghệ số cộng đồng đến từng xã, phường; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chương trình "Chuyển đổi số cho doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa"...

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở ngành tích cực tham gia vào chuyển đổi số

Ông Nguyễn Thanh Hà, yêu cầu các sở, ngành cần thực hiện chuyển đổi số bằng tinh thần quyết tâm cao và nỗ lực tối đa để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, bộ phận liên quan để giải quyết các vấn để tồn đọng, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành được thống nhất và đồng bộ.

Ông Hà cũng yêu cầu Sở Khoa học Công nghệ phối hợp các sở Tài Chính, Nội Vụ triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị và quy định hiện hành, đảm bảo tính hiệu quả và đúng quy định. Nếu có vướng mắc tham mưu UBND tỉnh, đề xuất ra trung ương để xử lý kịp thời.

Ông Hà nhấn mạnh bố trí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ. Đặc biệt cần quan tâm đến các chế độ, chính sách hỗ trợ kinh phí theo quy định để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ. Ông Hà cũng đề xuất các giải pháp như huy động sinh viên công nghệ thông tin tham gia hỗ trợ, qua đó đào tạo nhân lực tại chỗ; đồng thời có thể điều động nhân sự tạm thời từ các Tập đoàn viễn thông lớn.