Đô thị

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh khảo sát dự án đường Vành đai 4 - TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Dự án đường Vành đai 4 - TP HCM (đoạn qua Bình Dương cũ) có tổng chiều dài cần giải phóng mặt bằng khoảng 27,83 km, diện tích thu hồi 250,46 ha.

Ngày 27-10, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế và nghe các địa phương báo cáo tiến độ giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng những công trình, dự án trọng điểm khu vực Bình Dương.

Lãnh đạo thành phố đã khảo sát thực tế công tác thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Vành đai 4 - TP HCM, đoạn qua địa bàn phường Bình Cơ.

Theo đó, đối với dự án đường Vành đai 4 - TP HCM (đoạn qua Bình Dương cũ) có tổng chiều dài cần giải phóng mặt bằng khoảng 27,83 km, diện tích thu hồi 250,46 ha, ảnh hưởng 1.553 hộ dân, trong đó kế hoạch vốn năm 2025 là hơn 7.307 tỉ đồng.

Đến nay, công tác đo đạc, thông báo thu hồi đất đã hoàn tất; thẩm định bản vẽ đạt 58%, kiểm đếm đạt 89%. UBND các địa phương đã phê duyệt giá đất cụ thể và phương án bồi thường cho 268 trường hợp (hơn 1.312 tỉ đồng). Diện tích bàn giao mặt bằng đạt 13%, tỉ lệ giải ngân vốn bồi thường đạt 17%.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM khảo sát dự án đường Vành đai 4 - TP HCM - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh khảo sát dự án đường Vành đai 4 - TP HCM đi qua địa bàn phường Bình Cơ

Riêng 4 tổ chức gồm: Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa và Ban Quản lý rừng Tân Uyên (nay do Hạt Kiểm lâm Tân Uyên - Phú Giáo quản lý) thuộc địa bàn phường Tân Uyên và phường Bình Cơ, có đoạn tuyến đi qua khoảng hơn 7 km, diện tích thu hồi khoảng 69,85 ha, chiếm 28% tổng diện tích toàn dự án.

Đến nay, các tổ chức đã cơ bản đồng thuận và sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố phối hợp các sở ngành, phường Bình Cơ, phường Tân Uyên sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý, nhất là việc phê duyệt phương án bồi thường, chuyển mục đích sử dụng rừng và tiếp nhận mặt bằng để đảm bảo tiến độ triển khai thi công dự án đường Vành đai 4 - TP HCM trước ngày 31-10-2025.

Sau khi khảo sát thực tế, lãnh đạo Thành phố đã có buổi làm việc với các xã, phường về tiến độ GPMB các công trình, dự án trên địa bàn.

