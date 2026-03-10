Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy nhận thêm nhiệm vụ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy nhận thêm nhiệm vụ

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM vừa ký quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM

Theo quyết định thành lập, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM gồm 33 thành viên, trong đó có trưởng ban và 3 phó trưởng ban.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm Trưởng ban.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, làm Phó Trưởng ban.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm Phó Trưởng ban.

UBND TPHCM cũng quyết định thành lập tổ giúp việc Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM. Trong đó, ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao, làm tổ trưởng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy nhận thêm nhiệm vụ - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy làm Trưởng Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM

Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM có nhiệm vụ tham mưu UBND TPHCM xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và của TPHCM.

Chỉ đạo phối hợp, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành liên quan, bảo đảm điều kiện vật chất cần thiết cho các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và của TPHCM chu đáo, trang trọng, an toàn tuyệt đối.

Tổng hợp, báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trên phạm vi toàn TPHCM cho UBND thành phố, Đảng ủy UBND thành phố và Thường trực Thành ủy.

Các thành viên Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM, tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Tổ chức và của tổ giúp việc do trưởng ban phân công.

Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM; chịu trách nhiệm làm đầu mối tổng hợp, phụ trách việc tham mưu lập kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động, huy động lực lượng…

Tin liên quan

Bà Trần Thị Diệu Thúy làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Bà Trần Thị Diệu Thúy làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM

(NLĐO)- Chủ tịch LĐLĐ TP HCM Trần Thị Diệu Thúy được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM, dự kiến phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội

Bà Trần Thị Diệu Thúy: Đặc biệt quan tâm đến chính sách dành cho người lao động

(NLĐO) - Bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, ứng cử viên ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch LĐLĐ Trần Thị Diệu Thúy tiếp xúc cử tri quận Tân Phú

Chiều 10-5, Ủy ban MTTQ quận Tân Phú tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 5 tại phường Phú Trung, quận Tân Phú. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Hội nghị được đặc biệt chú trọng, tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

phó chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy UBND TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo