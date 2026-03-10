Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy nhận thêm nhiệm vụ

Theo quyết định thành lập, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM gồm 33 thành viên, trong đó có trưởng ban và 3 phó trưởng ban.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm Trưởng ban.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, làm Phó Trưởng ban.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm Phó Trưởng ban.

UBND TPHCM cũng quyết định thành lập tổ giúp việc Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM. Trong đó, ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao, làm tổ trưởng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy làm Trưởng Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM

Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM có nhiệm vụ tham mưu UBND TPHCM xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và của TPHCM.

Chỉ đạo phối hợp, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành liên quan, bảo đảm điều kiện vật chất cần thiết cho các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và của TPHCM chu đáo, trang trọng, an toàn tuyệt đối.

Tổng hợp, báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trên phạm vi toàn TPHCM cho UBND thành phố, Đảng ủy UBND thành phố và Thường trực Thành ủy.

Các thành viên Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM, tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Tổ chức và của tổ giúp việc do trưởng ban phân công.

Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM; chịu trách nhiệm làm đầu mối tổng hợp, phụ trách việc tham mưu lập kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động, huy động lực lượng…