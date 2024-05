Phố đi bộ Bạch Đằng dần thành hình

Những ngày này, UBND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đang đôn đốc, giám sát chặt chẽ các đơn vị, nhà thầu thực hiện các hạng mục, chủ động rút ngắn thời gian một số gói thầu đủ điều kiện nhằm sớm đưa phố đi bộ Bạch Đằng vào hoạt động.



Phố đi bộ Bạch Đằng thí điểm hoạt động trong vòng 5 năm, trên tuyến đường dài 1,2 km từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý, với không gian rộng khoảng 8 ha. Trong đó, bố trí 3 cụm ki-ốt bán hàng di động với 12 ki-ốt trên toàn tuyến vỉa hè. Đồng thời, sẽ có 15 xe bán hàng lưu động, xen kẽ với các ki-ốt để phục vụ người dân.

Công nhân tất bật sửa vỉa hè tại phố đi bộ Bạch Đằng

Quận Hải Châu sẽ bố trí 5 điểm check-in với các mô hình độc đáo, xây dựng 2 khu vệ sinh công cộng tiêu chuẩn 4 sao, không gian sinh hoạt cộng đồng gồm ghế đá, các trạm phát WiFi miễn phí trên phố đi bộ. Phố đi bộ Bạch Đằng cũng khớp nối với tuyến đi bộ qua cầu Nguyễn Văn Trỗi và đường Trần Hưng Đạo, cũng như qua cầu Rồng trở thành một tuyến phố đi bộ khép kín, liên hoàn giữa 2 quận Hải Châu và Sơn Trà.

Tính đến cuối tháng 4, UBND quận Hải Châu đã hoàn thành việc kẻ vạch đậu đỗ xe bán hàng, gia công biển chỉ dẫn và biển báo giao thông, hoàn thành 15 bộ cụm bàn ghế theo mẫu thiết kế và 10 barrier rào chắn kết hợp bảng hiệu nội dung "Phố đi bộ Bạch Đằng". Dự kiến, thời gian hoàn thành lắp đặt các hạng mục trên vào ngày 17-5. Quận cũng đang gấp rút hoàn thiện hệ thống ghế đá và các điểm sạc pin miễn phí, sẽ đưa vào vận hành thử nghiệm phục vụ người dân và du khách ngay sau khi lắp đặt xong.

Về phương án tổ chức giao thông khi phố đi bộ hoạt động, Đà Nẵng sẽ sử dụng 1 làn xe phía Đông đường Bạch Đằng vào các ngày trong tuần, 3 làn còn lại là đường 1 chiều, giới hạn 40 km/giờ và hạn chế xe cơ giới theo giờ. Đối với các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, thành phố sẽ cấm xe toàn bộ tuyến đường Bạch Đằng, đoạn từ đường Bình Minh 10 đến Công viên APEC.

Để bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, quận Hải Châu đã đưa vào vận hành, kết nối dữ liệu về trung tâm giám sát camera đối với 8 camera an ninh trên tuyến phố đi bộ Bạch Đằng. Quận cũng xây dựng quy chế quản lý, tổ chức và hoạt động tại phố đi bộ Bạch Đằng. Trong đó, nghiêm cấm các hành vi bán hàng rong, đánh giày, đeo bám khách du lịch để nài ép mua, bán, xin ăn, xin tiền dưới mọi hình thức.

Đặc biệt, theo UBND quận Hải Châu, phố đi bộ Bạch Đằng không cho phép loa kẹo kéo hát karaoke. Trường hợp các tổ chức, cá nhân khi mang phương tiện, dụng cụ, thiết bị âm thanh vào trong phố đi bộ Bạch Đằng để tổ chức hoạt động phải xuất trình văn bản cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, không được thực hiện quảng cáo dưới mọi hình thức khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.