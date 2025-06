Phố đi bộ Nguyễn Huệ “nóng” lên từng phút, dòng người thi nhau đổ về

Gala quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng: Mỹ Tâm - Tùng Dương - Đen – Soobin Hoàng Sơn - Văn Mai Hương - Hoà Minzy - Nguyễn Trần Trung Quân - Lâm Bảo Ngọc.

Chương trình có sự tham gia của Mỹ Tâm, Tùng Dương và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Tất cả sẽ tạo nên một không gian kết nối sâu sắc giữa nghệ thuật, lòng yêu nước và niềm tự hào về lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Các bạn trẻ xếp hàng chờ đợi đêm gala

Từ đầu giờ chiều, người dân TP HCM và du khách, đặc biệt là khán giả trẻ, sinh viên đã xếp hàng dài để tìm chỗ xem chương trình ca nhạc.

Người dân giao lưu với chiến sĩ công an

Có mặt từ 14 giờ ngày 8-6, vợ chồng anh Điệp (23 tuổi, ngụ quận 8) cho biết: "Nghe có ca sĩ Mỹ Tâm và nhiều nghệ sĩ khác tham gia gala, vợ chồng tôi tranh thủ đến sớm để có một chỗ. Hy vọng tối nay trời không mưa để có một buổi trình diễn tốt đẹp".

Ngoài ra, các hoạt động giao lưu chương trình "Nhận lệnh có mặt" với sự góp mặt của diễn viên Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm, Trường Sinh, Hải Long cũng được bạn trẻ quan tâm.

Bạn trẻ hào hứng tham gia chương trình "Nhận lệnh có mặt"

Từ ngày 6-6 đến ngày 8-6, chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" do Cục Công tác chính trị Bộ Công an tổ chức, bắt đầu diễn ra với các hoạt động trải nghiệm mà người dân TP HCM có thể tham gia.

Toàn bộ các hoạt động trong chuỗi sự kiện diễn ra tại đại lộ Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM).