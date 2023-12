Phó Giám đốc Công an TP HCM Mai Hoàng được thăng quân hàm thiếu tướng

Ngày 15-12, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao quyết định thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng đối với Thủ Trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Phó Giám đốc Công an TP HCM Mai Hoàng (SN 1979).

Thiếu tướng Mai Hoàng (ngoài cùng, bên trái) nhận quyết định thăng cấp bậc hàm. Ảnh: T.H.

Trước đó, cuối tháng 7-2022, Bộ Công an công bố quyết định điều động đại tá Mai Hoàng (44 tuổi), Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) làm Phó Giám đốc Công an TP HCM.

Đại tá Mai Hoàng quê Hưng Yên. Năm 2000, khi vừa tốt nghiệp Trường Trung học An ninh nhân dân I (nay là Cao đẳng An ninh nhân dân I), ông được cử về công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện biên giới Yên Châu, tỉnh Sơn La và có nhiều chiến công khi cùng đồng đội triệt phá nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy, hình sự.



Tháng 7-2004, ông được điều động về Đội CSĐT Tội phạm về ma túy Công an huyện Mộc Châu. Năm 2012, ông được bổ nhiệm chức Đội trưởng, trực tiếp cùng đồng đội tham gia đấu tranh nhiều chuyên án lớn, bắt giữ nhiều đối tượng ma túy, hình sự.

Đến tháng 9-2013, huyện Mộc Châu được chia tách để thành lập huyện Vân Hồ, ông giữ vị trí Phó trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra. Tháng 12-2014, ông được Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự.

Tháng 12-2016, ông Mai Hoàng được điều động, trở về công tác tại Công an huyện Mộc Châu, giữ chức vụ Trưởng Công an huyện. Đây là một trong những địa bàn ma túy phức tạp nhất của tỉnh Sơn La và toàn quốc.

Tháng 7-2019, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với đề tài "Chuyên án trinh sát đấu tranh, phòng, chống tội phạm vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy có vũ trang qua biên giới vùng Tây Bắc". Đây là kết quả đúc kết nhiều năm từ kinh nghiệm thực tiễn đấu tranh chuyên án, đặc biệt là Chuyên án 279LL.

Ngày 3-4-2020, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định điều động, bổ nhiệm thượng tá Mai Hoàng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự. Ngày 8-8-2020, ông Mai Hoàng được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tháng 12-2020, ông được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp hàm từ thượng tá lên đại tá.