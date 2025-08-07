Ngày 7-8, lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh xác nhận ông Lương Tiến Cường, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư (trực thuộc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh) có liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 18, đoạn qua phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vào chiều 6-8.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn (Ảnh người dân cung cấp)

Hiện, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh đang yêu cầu ông Lương Tiến Cường làm báo cáo cụ thể liên quan đến vụ việc trên và đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan công an để có hình thức xử lý phù hợp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 6-8, ông Cường điều khiển ô tô 5 chỗ BKS 14A-258.xx thì bất ngờ va chạm liên tiếp với 3 xe ô tô và 1 xe máy đang lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến các phương tiện bị hư hỏng, túi khí của xe ông Cường bung ra, rất may không có thương vong về người.

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường cho biết tài xế có biểu hiện say xỉn, nồng nặc mùi rượu bia. Sau khi gây tai nạn, tài xế này không chịu hợp tác với cơ quan chức năng để kiểm tra nồng độ cồn.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh) đã có mặt để xử lý vụ việc.

Tuy nhiên, ông Cường đã cố thủ trong xe, không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn trong hơn 1 giờ, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng phải mất khá nhiều thời gian thuyết phục, ông này mới đồng ý kiểm tra. Kết quả cho thấy ông Cường vi phạm nồng độ cồn với chỉ số 0,8 mg/lít khí thở.

Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh khẳng định đơn vị đang chờ thông báo chính thức từ cơ quan công an để có biện pháp xử lý. Quan điểm của Ban là không dung túng, bao che, nhất là người vi phạm là cán bộ, đảng viên.