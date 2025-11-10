Phó giáo sư Việt Nam được bầu vào Viện hàn lâm Pháp

Theo thông tin từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, PGS-TS Nguyễn Tuấn Cường, nhà ngữ văn học và Viện trưởng Viện nghiên cứu Hán Nôm, đã được bầu, vào ngày 17-10-2025, vào vị trí Viện sĩ Thông tấn nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn, một trong năm Viện hàn lâm thành viên của Viện Pháp.

Ảnh: Đại sứ quán Pháp

Ông kế nhiệm Giáo sư Phan Huy Lê, người được bầu vào vị trí này năm 2011 và đã mất vào năm 2018.

Đại sứ quán bày tỏ biết ơn Giáo sư Philippe Papin, Viện sĩ Thông tấn của Viện Hàn lâm Văn Khắc và Mỹ văn Pháp, vì những nỗ lực của ông để đảm bảo rằng vị trí này vẫn dành riêng cho những nghiên cứu về Việt Nam cổ điển.

Việc bầu Giáo sư Nguyễn Tuấn Cường vào vị trí viện sĩ thông tấn nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn thể hiện sự ghi nhận của Pháp đối với tài năng và thành tựu khoa học của một học giả Việt Nam, với công trình nghiên cứu thực sự quan trọng.

PGS-TS Nguyễn Tuấn Cường, sinh năm 1980 tại tỉnh Thái Bình cũ (nay là tỉnh Hưng Yên), hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) từ năm 2015. Ông được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2019, nhận học vị Tiến sĩ ngành Ngữ văn học, chuyên ngành Hán Nôm năm 2012 tại Học viện Khoa học Xã hội.

Trước đó, ông tốt nghiệp Cử nhân Hán Nôm và Cử nhân Tiếng Trung Quốc (2003), Thạc sĩ Hán Nôm (2006) tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội; từng tham gia khóa học tiếng Nhật chuyên sâu tại Viện Nhật ngữ Kansai, Quỹ Nhật Bản, Osaka (2011-2012).

PGS-TS Nguyễn Tuấn Cường từng là giảng viên Bộ môn Hán Nôm, Khoa Văn học, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (2004-2014), Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm (2014), và Phó Trưởng Khoa Hán Nôm, Học viện Khoa học Xã hội (từ 2016). Ông cũng từng là học giả khách mời tại Viện Harvard-Yenching, Đại học Harvard (Mỹ) giai đoạn 2013-2014.

Trên bình diện quốc tế, ông là Phó Chủ tịch Hiệp hội Mộc bản quốc tế, Phân hội trưởng Việt Nam của Hội Hán tự học thế giới, thành viên Ban điều hành Dự án Châu Âu Vietnamica (2019-2024), và giáo sư thỉnh giảng tại nhiều trường đại học uy tín ở Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Ông cũng tham gia Hội đồng biên tập của nhiều tạp chí khoa học quốc tế về Hán tự học và Hán Nôm.

Các hướng nghiên cứu chính của ông tập trung vào Hán học và Hán học Việt Nam, ngôn ngữ và văn tự học Hán Nôm, ngữ văn học cổ điển Việt Nam và Đông Á, Nho học tại Việt Nam, và tiếng Việt lịch sử.