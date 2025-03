Phó Thủ tướng đặt ra yêu cầu với dự án Vành đai 3 TP HCM

Sáng 11-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng khảo sát thực địa tại dự án Vành đai 3 đoạn qua TP HCM, cụ thể tại gói thầu XL3 thuộc địa bàn TP Thủ Đức.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thị sát Vành đai 3, gói thầu XL3, đoạn qua TP Thủ Đức sáng 11-3

Tại buổi làm việc, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông) thông tin dự án có tổng chiều dài trên 76 km, đi qua nhiều địa bàn.

TP HCM có 47,11 km qua TP Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh; tỉnh Đồng Nai có 11,26 km qua huyện Nhơn Trạch; tỉnh Bình Dương có 11,43 km qua các thành phố Dĩ An, Thủ Dầu Một và Thuận An; tỉnh Long An có 6,54 km qua huyện Bến Lức.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông báo cáo tại buổi làm việc

Dự án chia thành 8 dự án thành phần, bao gồm 4 dự án xây dựng và 4 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tổng mức đầu tư là 75.378 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng 33.788 tỉ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 41.590 tỉ đồng.

Tính đến nay, dự án đang được triển khai đúng tiến độ. Các hạng mục cầu, hầm và xử lý nền đường đang được đẩy nhanh, trong đó tại TP HCM, tiến độ đã đạt 31,1% giá trị hợp đồng.

Về công tác giải phóng mặt bằng, TP HCM đã thu hồi 99,8% diện tích, trong khi đánh giá bổ sung tại Bình Dương cho thấy mức độ hoàn thành đã đạt 94%. Long An và Đồng Nai đã hoàn thành 100% việc bàn giao mặt bằng.

Tổng nhu cầu cát đắp nền của dự án là 8,5 triệu m3, trong đó TP HCM cần 6,6 triệu m3. Hiện các địa phương Vĩnh Long, Tiền Giang và Bến Tre đã cam kết cung cấp 10 triệu m3 cát cho dự án.

Tuy nhiên, để đảm bảo khối lượng cát đắp nền, TP HCM kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương tăng công suất khai thác các mỏ cát và đẩy nhanh thủ tục cấp phép khai thác mới.

Dự kiến đến 31-12-2025, tuyến đường sẽ được thông xe kỹ thuật trên 21,27 km đoạn qua TP Thủ Đức và Long An. Đến 30-4-2026, tiếp tục thông xe 55,07 km qua TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Toàn tuyến dự kiến hoàn thành và khai thác vào 30-6-2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính chỉ đạo tại công trường Vành đai 3

Tại công trường, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá cao nỗ lực của TP HCM, Bình Dương và Long An trong việc triển khai dự án. Ông đồng thời nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường cao tốc vào cuối năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Phó Thủ tướng khẳng định Vành đai 3 là công trình trọng điểm, có ý nghĩa lớn trong việc mở rộng không gian đô thị, giảm ùn tắc và kết nối vùng. Do đó, quá trình thi công phải quyết liệt, huy động tối đa nguồn lực, giải quyết triệt để khó khăn.

Phó Thủ tướng hoan nghênh những kết quả bước đầu, biểu dương tinh thần làm việc của đội ngũ công nhân đồng thời yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh Vành đai 3:

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thực địa dự án Vành đai 3

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính (áo xanh đậm) và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng (áo xám) nghe báo cáo tiến độ Vành đai 3

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao quà động viên cho đội ngũ công nhân

