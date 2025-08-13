HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Phó Thủ tướng: Định giá đất theo nguyên tắc "một giá" do Nhà nước quyết định

Thùy Linh

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc định giá đất cần kiên định nguyên tắc “một giá” do Nhà nước quyết định.

Sáng 13-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà Chủ trì cuộc họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến toàn quốc cho ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Định giá đất theo nguyên tắc một giá do Nhà nước quyết định - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến toàn quốc cho ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh: VGP

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau 1 năm thực hiện Luật Đất đai năm 2024, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều tồn tại, vướng mắc đã bộc lộ, đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đánh giá, hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiện nay chưa phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đáng chú ý về giá đất, Nhà nước cần kiểm soát và quyết định giá đất tại thị trường sơ cấp, tuy nhiên, hiện nay việc định giá đất lại phụ thuộc vào giá đất thị trường thứ cấp và kết quả tư vấn từ đơn vị chuyên môn, dẫn đến giá đất không phản ánh đúng bản chất thực tế.

Trước những khó khăn, vướng mắc nói trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong quá trình soạn thảo, một số nội dung còn có ý kiến khác nhau như: Bỏ quy định chỉ được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại; sử dụng bảng giá đất làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, đồng thời quy định hệ số điều chỉnh giá đất và tỉ lệ tính thu tiền sử dụng đất theo từng loại đất.

Điều chỉnh giá đất theo dữ liệu thị trường và những yếu tố ảnh hưởng đến định giá đất

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến, trong đó cần tập trung vào một số vấn đề trọng tâm.

Về chính sách tiếp cận đất đai, Phó Thủ tướng chỉ ra vướng mắc lớn là chưa phân biệt rạch ròi giữa đấu giá (bán quyền sử dụng đất cho người trả giá cao nhất) và đấu thầu (chọn nhà đầu tư thực hiện dự án với hiệu quả tối ưu, giá thấp nhưng đáp ứng yêu cầu).

"Đấu giá là lợi ích cụ thể, đấu thầu là lợi ích tổng thể"- Phó Thủ tướng nói và yêu cầu dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần quy định tiêu chí rõ ràng cho từng hình thức đấu giá, đấu thầu, với quan điểm tăng trưởng kinh tế dựa vào hiệu quả đầu tư trên đất.

Đối với chính sách tài chính đất đai, Phó Thủ tướng khẳng định cần áp dụng bảng giá đất thống nhất, điều chỉnh giá theo dữ liệu thị trường trong khi hệ số giá đất không thay đổi nếu chưa có quyết định chính sách mới.

"Việc định giá đất cần kiên định nguyên tắc "một giá" do Nhà nước quyết định và áp dụng thống nhất trong mọi giao dịch. Việc điều chỉnh giá đất đối với các đối tượng chính sách nên giao cho địa phương để vừa bảo đảm công bằng, vừa đạt hiệu quả kinh tế - xã hội" - Phó Thủ tướng yêu cầu.

Bộ Tài chính cần kiên định nguyên tắc, thuế bất động sản nên đánh vào đất bỏ hoang, dự án chậm tiến độ, nhà xây xong để trống, không đánh vào dự án sử dụng nhiều đất để phát triển.

Liên quan đến các dự án đất đai, bất động sản bị vướng mắc tồn đọng, Phó Thủ tướng yêu cầu dự án Luật phải có công cụ pháp lý để giải quyết dứt điểm, tránh lãng phí. Bên cạnh đó, khi mở rộng quyền định đoạt của Nhà nước về đất đai cần song song bảo đảm quyền của người dân.

Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu kỹ các quy định nhằm "mở cửa có chọn lọc", cho phép nhà khoa học, doanh nhân, người nước ngoài yêu nước tiếp cận bất động sản ngoài khu vực hạn chế, nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh.

Tin liên quan

Gấp rút xây dựng bảng giá đất theo luật mới

Gấp rút xây dựng bảng giá đất theo luật mới

TP HCM đang gấp rút xây dựng bảng giá đất mới áp dụng từ 1-1-2026, một nhiệm vụ cấp bách đòi hỏi phải hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân, doanh nghiệp

NÓNG: TP HCM áp dụng 3 bảng giá đất

(NLĐO) - Lãnh đạo UBND TP HCM đã chỉ đạo công tác xây dựng bảng giá đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Gỡ "nút thắt" định giá đất vùng ven biển Lâm Đồng

Tại khu vực phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ), hàng loạt dự án du lịch, khu đô thị vướng mắc về pháp lý do chưa thể xác định được giá đất cụ thể.

Phó Thủ tướng bảng giá đất điều chỉnh giá giá đất định giá đất Luật Đất đai sửa đổi
