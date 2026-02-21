HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra cao tốc Quy Nhơn – Pleiku thi công xuyên Tết

Đức Anh

(NLĐO) - Kiểm tra công trường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công liên tục, không gián đoạn

Ngày 21-2 (mùng 5 Tết), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng kiểm tra tiến độ thi công dự án thành phần 1 tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, tỉnh Gia Lai. Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku 2026 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (bìa phải) nghe báo cáo tiến độ thi công dự án thành phần 1 đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai, dự án thành phần 1 đoạn Km0+000 - Km22+000 được triển khai với 2 gói thầu xây lắp. Trong đó, gói XL.01 (Km0+000 - Km12+000) có giá trị hơn 2.800 tỉ đồng; gói XL.02 (Km12+000 - Km22+000) hơn 2.000 tỉ đồng. Thời gian thực hiện mỗi gói thầu là 34 tháng.

Hiện các nhà thầu tập trung thi công nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống giám sát, điều hành giao thông; riêng gói XL.02 còn triển khai hệ thống điện chiếu sáng toàn tuyến.

Trong dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị vẫn duy trì 11 mũi thi công ở cả 2 gói thầu để san lấp, xử lý nền đất yếu, thi công cọc khoan nhồi các cầu An Nhơn, Sông Kôn, Hà Nhe; tập kết vật tư, thiết bị và xây dựng lán trại phục vụ thi công.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc xuyên Tết của cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của tuyến cao tốc đối với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai và khu vực Tây Nguyên, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ động tháo gỡ vướng mắc về vật liệu xây dựng, bãi đổ thải, bảo đảm thi công liên tục, không gián đoạn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku 2026 - Ảnh 3.

Các nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, máy móc thi công xuyên Tết dự án thành phần 1 tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.

Ông cũng yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, khối lượng; thực hiện đúng tinh thần "tiến độ nhanh - chất lượng tốt - an toàn tuyệt đối - hiệu quả cao". Các nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, tuân thủ nghiêm quy định kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Phó Thủ tướng đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa để dự án triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực liên kết vùng giữa duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

    Thông báo