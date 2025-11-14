HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm ở Quảng Trị

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Kiểm tra các dự án trọng điểm tại tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình

Ngày 14-11, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu Công nghiệp Quảng Trị ở xã Diên Sanh. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra tiến độ dự án trọng điểm ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra các dự án trọng điểm tại tỉnh Quảng Trị

Dự án này được khởi công năm 2023, do Công ty TNHH Liên doanh Phát triển Quảng Trị - QTIP thực hiện, quy mô sử dụng đất hơn 480 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng. Trong giai đoạn 1 từ 2021-2025, quy mô dự án gồm 97,4 ha. 

Đến nay, việc giải phóng mặt bằng và thuê đất giai đoạn 1 đã hoàn thành, chủ đầu tư đang triển khai thi công san nền và hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án theo đúng cam kết; tiếp tục xúc tiến, làm việc với các doanh nghiệp tiềm năng để thu hút thêm nhà đầu tư, tăng tỉ lệ lấp đầy khu công nghiệp Quảng Trị.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, bảo đảm thủ tục hành chính nhanh gọn, minh bạch và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án tại khu công nghiệp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra tiến độ dự án trọng điểm ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho các đơn vị thi công dự án trọng điểm tỉnh Quảng Trị

Phó Thủ tướng và đoàn công tác cũng đến kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy - một trong những dự án động lực của tỉnh Quảng Trị. Dự án do Công ty CP Liên doanh quốc tế Mỹ Thủy làm chủ đầu tư, triển khai theo 3 giai đoạn với tổng mức đầu tư hơn 9.200 tỉ đồng.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã bàn giao 133 ha mặt bằng giai đoạn 1 và đang tiếp tục bàn giao thêm 37 ha. Chủ đầu tư đã hoàn thành 300 m đê chắn sóng; thi công bến số 1 và số 2 đạt khoảng 65%. Dự kiến bến số 3 và 4 sẽ được khởi công vào tháng 9-2025, hoàn thành vào tháng 11-2026.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tiến độ triển khai và nhấn mạnh tính chiến lược của Cảng quốc tế Mỹ Thủy đối với sự phát triển của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Trị và nhà đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn thi công. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút các dự án thứ cấp vào Khu kinh tế Đông Nam để tạo nguồn hàng ổn định cho cảng khi đưa vào khai thác.

Trong ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác đã đến kiểm tra Dự án thành phần 2 - xây dựng cảng hàng không, thuộc Dự án Cảng Hàng không Quảng Trị; kiểm tra Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ, thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra tiến độ dự án trọng điểm ở Quảng Trị - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho người dân tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hà Linh

Trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân ở xóm Càng, thôn Trung Đơn, xã Diên Sanh. Đây là địa bàn thấp trũng, thường xuyên bị ngập lụt, chia cắt khi mưa lớn, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của 18 hộ dân với 50 nhân khẩu.

Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nhất là với các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm khôi phục sản xuất nông nghiệp...

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khảo sát các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khảo sát các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu thực hiện các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc phải đảm bảo mục tiêu kép

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự khánh thành 2 công trình gần 1.800 tỉ ở Bình Định

(NLĐO) – Nhân chuyến công tác tại Bình Định, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã đến dự lễ khánh thành 2 công trình gần 1.800 tỉ đồng vượt tiến độ ở tỉnh này.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Gỡ các nút thắt để giải phóng ngay nguồn lực cho phát triển

(NLĐO)- Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, thể chế được xác định là "đột phá của đột phá", nhằm giải phóng mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực đang bị tồn đọng

giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm Phó Thủ tướng tỉnh Quảng trị đơn vị thi công Tổng vốn đầu tư Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng
