Ngày 14-11, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu Công nghiệp Quảng Trị ở xã Diên Sanh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra các dự án trọng điểm tại tỉnh Quảng Trị

Dự án này được khởi công năm 2023, do Công ty TNHH Liên doanh Phát triển Quảng Trị - QTIP thực hiện, quy mô sử dụng đất hơn 480 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng. Trong giai đoạn 1 từ 2021-2025, quy mô dự án gồm 97,4 ha.

Đến nay, việc giải phóng mặt bằng và thuê đất giai đoạn 1 đã hoàn thành, chủ đầu tư đang triển khai thi công san nền và hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án theo đúng cam kết; tiếp tục xúc tiến, làm việc với các doanh nghiệp tiềm năng để thu hút thêm nhà đầu tư, tăng tỉ lệ lấp đầy khu công nghiệp Quảng Trị.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, bảo đảm thủ tục hành chính nhanh gọn, minh bạch và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án tại khu công nghiệp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho các đơn vị thi công dự án trọng điểm tỉnh Quảng Trị

Phó Thủ tướng và đoàn công tác cũng đến kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy - một trong những dự án động lực của tỉnh Quảng Trị. Dự án do Công ty CP Liên doanh quốc tế Mỹ Thủy làm chủ đầu tư, triển khai theo 3 giai đoạn với tổng mức đầu tư hơn 9.200 tỉ đồng.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã bàn giao 133 ha mặt bằng giai đoạn 1 và đang tiếp tục bàn giao thêm 37 ha. Chủ đầu tư đã hoàn thành 300 m đê chắn sóng; thi công bến số 1 và số 2 đạt khoảng 65%. Dự kiến bến số 3 và 4 sẽ được khởi công vào tháng 9-2025, hoàn thành vào tháng 11-2026.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tiến độ triển khai và nhấn mạnh tính chiến lược của Cảng quốc tế Mỹ Thủy đối với sự phát triển của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Trị và nhà đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn thi công. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút các dự án thứ cấp vào Khu kinh tế Đông Nam để tạo nguồn hàng ổn định cho cảng khi đưa vào khai thác.

Trong ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác đã đến kiểm tra Dự án thành phần 2 - xây dựng cảng hàng không, thuộc Dự án Cảng Hàng không Quảng Trị; kiểm tra Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ, thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho người dân tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hà Linh